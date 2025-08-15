Відео
Головна Індустрії Головний ресурс — якої корисної копалини в Україні найбільше

Головний ресурс — якої корисної копалини в Україні найбільше

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:20
Рекордсмени серед надр — якої корисної копалини в Україні найбільше
Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Україна багата на природні ресурси, які є основою її економічного розвитку та промислової потужності. Від чорноземів до рудних родовищ — наші землі приховують сотні видів корисних копалин, серед яких є справжні лідери за об'ємом запасів.

Новини.LIVE розповідають, якої корисної копалини в Україні найбільше.

Читайте також:

В українських надрах зареєстровано близько 20 000 родовищ і проявів корисних копалин, які охоплюють до 117 видів ресурсів, що робить нашу країну однією з найресурсніших у світі. 

Водночас тільки частина з них — 8 172 родовища — мають підтверджене промислове значення, а в активному видобутку задіяні 2 868 локацій.

Кам'яне і буре вугілля

Україна має понад 54 млрд т розвіданих запасів кам’яного вугілля, посідаючи 2-ге місце в Європі та 7-ме у світі, як йдеться на порталі Geografiamozil. Основна частина — у Донецькому басейні (Донбасі), де є енергетичне, антрацитове та коксівне вугілля. Перспективи має Західний Донбас (Дніпропетровщина).

Невеликі запаси є у Львівсько-Волинському басейні, де вугілля залягає на глибині 300–700 м у тонких пластах і використовується переважно як місцеве паливо.

Буре вугілля зосереджене переважно в Дніпровському басейні (Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська обл.), найбільше — в Олександрійському родовищі, яке розробляють відкритим способом. Дрібні поклади в Придністров’ї, Передкарпатті та Закарпатті нині не розробляються.

Залізна руда

Наша країна має значні запаси залізної руди, більшість з яких, за даними AgroWeek, зосереджена в Криворізькому басейні, де видобувається понад 90%. Загальні запаси оцінюються у 27,4 мільярда тонн.

Марганцеві руди

Україна посідає одне з перших місць у світі за запасами марганцю, зокрема в Нікопольському марганцевому басейні — близько 2,37 млрд тонн. 

Крім того, наша держава володіє значними запасами титану, урану, графіту, літію, галію, міді, цинку тощо. За підрахунками Forbes, загальна вартість запасів корисних копалин України оцінюється 14,8 трлн доларів.

Раніше ми розповідали, що видобувають у найглибшій шахті світу. 

Також дізнавайтеся, де в Україні видобувають золото

вугілля видобуток корисні копалини залізна руда буре вугілля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
