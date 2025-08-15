Рекордсмены среди недр — какого полезного ископаемого в Украине больше всего

Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Украина богата природными ресурсами, которые являются основой ее экономического развития и промышленной мощности. От черноземов до рудных месторождений — наши земли скрывают сотни видов полезных ископаемых, среди которых есть настоящие лидеры по объему запасов.

Новини.LIVE рассказывают, какого полезного ископаемого в Украине больше всего.

Реклама

Читайте также:

В украинских недрах зарегистрировано около 20 000 месторождений и проявлений полезных ископаемых, которые охватывают до 117 видов ресурсов, что делает нашу страну одной из самых ресурсных в мире.

При этом только часть из них — 8 172 месторождения — имеют подтвержденное промышленное значение, а в активной добыче задействованы 2 868 локаций.

Каменный и бурый уголь

Украина имеет более 54 млрд т разведанных запасов каменного угля, занимая 2-е место в Европе и 7-е в мире, как говорится на портале Geografiamozil. Основная часть — в Донецком бассейне (Донбассе), где есть энергетический, антрацитовый и коксующийся уголь. Перспективы имеет Западный Донбасс (Днепропетровская область).

Небольшие запасы есть во Львовско-Волынском бассейне, где уголь залегает на глубине 300-700 м в тонких пластах и используется преимущественно как местное топливо.

Бурый уголь сосредоточен преимущественно в Днепровском бассейне (Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская обл.), больше всего — в Александрийском месторождении, которое разрабатывают открытым способом. Мелкие залежи в Приднестровье, Прикарпатье и Закарпатье ныне не разрабатываются.

Железная руда

Наша страна имеет значительные запасы железной руды, большинство из которых, по данным AgroWeek, сосредоточено в Криворожском бассейне, где добывается более 90%. Общие запасы оцениваются в 27,4 миллиарда тонн.

Марганцевые руды

Украина занимает одно из первых мест в мире по запасам марганца, в частности в Никопольском марганцевом бассейне — около 2,37 млрд тонн.

Кроме того, наше государство обладает значительными запасами титана, урана, графита, лития, галлия, меди, цинка и др. По подсчетам Forbes, общая стоимость запасов полезных ископаемых Украины оценивается 14,8 трлн долларов.

Ранее мы рассказывали, что добывают в самой глубокой шахте мира.

Также узнавайте, где в Украине добывают золото.