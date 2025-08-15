Рекордсмены среди недр — какого полезного ископаемого в Украине больше всего

Главный ресурс — какого ископаемого в Украине больше всего
Украина богата природными ресурсами, которые являются основой ее экономического развития и промышленной мощности. От черноземов до рудных месторождений — наши земли скрывают сотни видов полезных ископаемых, среди которых есть настоящие лидеры по объему запасов.
В украинских недрах зарегистрировано около 20 000 месторождений и проявлений полезных ископаемых, которые охватывают до 117 видов ресурсов, что делает нашу страну одной из самых ресурсных в мире.
При этом только часть из них — 8 172 месторождения — имеют подтвержденное промышленное значение, а в активной добыче задействованы 2 868 локаций.
Каменный и бурый уголь
Украина имеет более 54 млрд т разведанных запасов каменного угля, занимая 2-е место в Европе и 7-е в мире, как говорится на портале Geografiamozil. Основная часть — в Донецком бассейне (Донбассе), где есть энергетический, антрацитовый и коксующийся уголь. Перспективы имеет Западный Донбасс (Днепропетровская область).
Небольшие запасы есть во Львовско-Волынском бассейне, где уголь залегает на глубине 300-700 м в тонких пластах и используется преимущественно как местное топливо.
Бурый уголь сосредоточен преимущественно в Днепровском бассейне (Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская обл.), больше всего — в Александрийском месторождении, которое разрабатывают открытым способом. Мелкие залежи в Приднестровье, Прикарпатье и Закарпатье ныне не разрабатываются.
Железная руда
Наша страна имеет значительные запасы железной руды, большинство из которых, по данным AgroWeek, сосредоточено в Криворожском бассейне, где добывается более 90%. Общие запасы оцениваются в 27,4 миллиарда тонн.
Марганцевые руды
Украина занимает одно из первых мест в мире по запасам марганца, в частности в Никопольском марганцевом бассейне — около 2,37 млрд тонн.
Кроме того, наше государство обладает значительными запасами титана, урана, графита, лития, галлия, меди, цинка и др. По подсчетам Forbes, общая стоимость запасов полезных ископаемых Украины оценивается 14,8 трлн долларов.
