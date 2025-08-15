Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Главный ресурс — какого ископаемого в Украине больше всего

Главный ресурс — какого ископаемого в Украине больше всего

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:20
Рекордсмены среди недр — какого полезного ископаемого в Украине больше всего
Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Украина богата природными ресурсами, которые являются основой ее экономического развития и промышленной мощности. От черноземов до рудных месторождений — наши земли скрывают сотни видов полезных ископаемых, среди которых есть настоящие лидеры по объему запасов.

Новини.LIVE рассказывают, какого полезного ископаемого в Украине больше всего.

Реклама
Читайте также:

В украинских недрах зарегистрировано около 20 000 месторождений и проявлений полезных ископаемых, которые охватывают до 117 видов ресурсов, что делает нашу страну одной из самых ресурсных в мире.

При этом только часть из них — 8 172 месторождения — имеют подтвержденное промышленное значение, а в активной добыче задействованы 2 868 локаций.

Каменный и бурый уголь

Украина имеет более 54 млрд т разведанных запасов каменного угля, занимая 2-е место в Европе и 7-е в мире, как говорится на портале Geografiamozil. Основная часть — в Донецком бассейне (Донбассе), где есть энергетический, антрацитовый и коксующийся уголь. Перспективы имеет Западный Донбасс (Днепропетровская область).

Небольшие запасы есть во Львовско-Волынском бассейне, где уголь залегает на глубине 300-700 м в тонких пластах и используется преимущественно как местное топливо.

Бурый уголь сосредоточен преимущественно в Днепровском бассейне (Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская обл.), больше всего — в Александрийском месторождении, которое разрабатывают открытым способом. Мелкие залежи в Приднестровье, Прикарпатье и Закарпатье ныне не разрабатываются.

Железная руда

Наша страна имеет значительные запасы железной руды, большинство из которых, по данным AgroWeek, сосредоточено в Криворожском бассейне, где добывается более 90%. Общие запасы оцениваются в 27,4 миллиарда тонн.

Марганцевые руды

Украина занимает одно из первых мест в мире по запасам марганца, в частности в Никопольском марганцевом бассейне — около 2,37 млрд тонн.

Кроме того, наше государство обладает значительными запасами титана, урана, графита, лития, галлия, меди, цинка и др. По подсчетам Forbes, общая стоимость запасов полезных ископаемых Украины оценивается 14,8 трлн долларов.

Ранее мы рассказывали, что добывают в самой глубокой шахте мира.

Также узнавайте, где в Украине добывают золото.

уголь добыча полезные ископаемые железная руда бурый уголь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации