Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Рудные ископаемые — где в Украине сосредоточены большие залежи

Рудные ископаемые — где в Украине сосредоточены большие залежи

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:15
Где в Украине залегают рудные полезные ископаемые — регионы и потенциал
Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Украина всегда считалась одной из богатейших стран Европы по запасам минеральных ресурсов. Особое место занимают рудные полезные ископаемые, которые стали основой для развития металлургии, машиностроения и тяжелой промышленности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине залегают рудные полезные ископаемые.

Реклама
Читайте также:

Рудные полезные ископаемые Украины

Рудные полезные ископаемые — это природные минеральные образования, содержащие металлы, которые можно экономически выгодно добывать. В Украине они являются основой для металлургии, энергетики и экспорта.

Благодаря уникальному геологическому строению, включающему структуры от архея до кайнозоя, страна богата рудными ресурсами.

Основные виды рудных ископаемых в Украине:

  1. Железные руды.
  2. Марганцевые руды.
  3. Титановые руды.
  4. Урановые руды.
  5. Редкие металлы и золото.

Украина занимает первое место в Европе по запасам железных, марганцевых, титановых и урановых руд, а по некоторым показателям — среди мировых лидеров.

Железные руды Украины

Железные руды — основа черной металлургии, отмечают в Институте геологии. Наибольшие залежи сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне (Днепропетровская область). Там добывают богатые руды с содержанием железа более 46% в шахтах глубиной до 1 500 метров и более бедные железистые кварциты в карьерах.

Основные регионы добычи железных руд:

  • Криворожский бассейн (Днепропетровская область);
  • Кременчугский район (Полтавская область);
  • Белозерский район (Запорожская область);
  • Керченский бассейн (Крым, бурый железняк).

Перспективным является дно Азовского моря, где геологи прогнозируют новые месторождения Общие запасы железных руд в Украине оценивают в 27 миллиардов тонн, что составляет 5% мировых запасов.

Марганцевые руды Украины

Украина — мировой лидер по запасам марганцевых руд, которые сосредоточены в Никопольском бассейне (Днепропетровская и Запорожская области). Этот бассейн уступает лишь Южной Африке. Запасы превышают 2,5 миллиарда тонн, а добыча обеспечивает металлургию и экспорт.

Ключевые месторождения марганцевых руд — это Никопольское и Великотокмацкое месторождения, отмечается в Большой украинской энциклопедии. Руды залегают в пластах осадочного происхождения, что облегчает их добычу открытым способом.

Титановые руды Украины

Титановые руды, в частности ильменит, являются стратегическим ресурсом. Они сосредоточены в россыпях песчаных отложений, что упрощает добычу. Иршанский и Вольногорский комбинаты обеспечивают 20% мирового производства ильменитовых концентратов.

Основные месторождения титановых руд:

  • Иршанское (Житомирская область);
  • Самотканское (Днепропетровская область);
  • Малышевское (Днепропетровская область).

Украина имеет 40 титановых месторождений, из которых 12 активно разрабатываются, что позволяет экспортировать сырье.

Урановые руды Украины

Урановые руды добывают преимущественно в Кировоградской области. Они стали основой для развития собственной атомной энергетики. Наличие таких ресурсов обеспечивает Украине большую энергетическую независимость в сложных геополитических условиях.

Золото и другие благородные металлы Украины

Украина также обладает запасами золота, серебра и платины. Самые известные месторождения золота расположены в Закарпатской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Хотя промышленная добыча золота ограничена, потенциал в этой сфере является значительным.

География рудных ископаемых

Рудные ископаемые залегают неравномерно, однако образуют несколько ключевых бассейнов:

  • Криворожский железорудный бассейн — крупнейший в Европе;
  • Никопольский марганцевый бассейн — мировой лидер по запасам;
  • Полтавский железорудный район — современные мощности обогащения;
  • Житомирское и Днепровское титановорудные месторождения;
  • Кировоградские урановые месторождения.

Каждый из этих бассейнов имеет собственную инфраструктуру, формирует локальные промышленные кластеры.

Как сообщалось, Украина обладает большими запасами природных ресурсов, которые являются фундаментом ее экономики и промышленности. Наши плодородные почвы и недра содержат сотни различных полезных ископаемых, некоторые из которых имеют действительно мировое значение.

Также мы рассказывали, что Украина является одной из стран со значительными запасами урана, которые сосредоточены преимущественно в пределах Украинского щита. Кировоградская область является ключевым центром урановой промышленности, где расположены основные месторождения этого стратегического металла.

добыча полезных ископаемых добыча полезные ископаемые рудные ископаемые ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации