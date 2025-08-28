Где в Украине залегают рудные полезные ископаемые — регионы и потенциал

Рудные ископаемые — где в Украине сосредоточены большие залежи
Украина всегда считалась одной из богатейших стран Европы по запасам минеральных ресурсов. Особое место занимают рудные полезные ископаемые, которые стали основой для развития металлургии, машиностроения и тяжелой промышленности.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине залегают рудные полезные ископаемые.
Рудные полезные ископаемые Украины
Рудные полезные ископаемые — это природные минеральные образования, содержащие металлы, которые можно экономически выгодно добывать. В Украине они являются основой для металлургии, энергетики и экспорта.
Благодаря уникальному геологическому строению, включающему структуры от архея до кайнозоя, страна богата рудными ресурсами.
Основные виды рудных ископаемых в Украине:
- Железные руды.
- Марганцевые руды.
- Титановые руды.
- Урановые руды.
- Редкие металлы и золото.
Украина занимает первое место в Европе по запасам железных, марганцевых, титановых и урановых руд, а по некоторым показателям — среди мировых лидеров.
Железные руды Украины
Железные руды — основа черной металлургии, отмечают в Институте геологии. Наибольшие залежи сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне (Днепропетровская область). Там добывают богатые руды с содержанием железа более 46% в шахтах глубиной до 1 500 метров и более бедные железистые кварциты в карьерах.
Основные регионы добычи железных руд:
- Криворожский бассейн (Днепропетровская область);
- Кременчугский район (Полтавская область);
- Белозерский район (Запорожская область);
- Керченский бассейн (Крым, бурый железняк).
Перспективным является дно Азовского моря, где геологи прогнозируют новые месторождения Общие запасы железных руд в Украине оценивают в 27 миллиардов тонн, что составляет 5% мировых запасов.
Марганцевые руды Украины
Украина — мировой лидер по запасам марганцевых руд, которые сосредоточены в Никопольском бассейне (Днепропетровская и Запорожская области). Этот бассейн уступает лишь Южной Африке. Запасы превышают 2,5 миллиарда тонн, а добыча обеспечивает металлургию и экспорт.
Ключевые месторождения марганцевых руд — это Никопольское и Великотокмацкое месторождения, отмечается в Большой украинской энциклопедии. Руды залегают в пластах осадочного происхождения, что облегчает их добычу открытым способом.
Титановые руды Украины
Титановые руды, в частности ильменит, являются стратегическим ресурсом. Они сосредоточены в россыпях песчаных отложений, что упрощает добычу. Иршанский и Вольногорский комбинаты обеспечивают 20% мирового производства ильменитовых концентратов.
Основные месторождения титановых руд:
- Иршанское (Житомирская область);
- Самотканское (Днепропетровская область);
- Малышевское (Днепропетровская область).
Украина имеет 40 титановых месторождений, из которых 12 активно разрабатываются, что позволяет экспортировать сырье.
Урановые руды Украины
Урановые руды добывают преимущественно в Кировоградской области. Они стали основой для развития собственной атомной энергетики. Наличие таких ресурсов обеспечивает Украине большую энергетическую независимость в сложных геополитических условиях.
Золото и другие благородные металлы Украины
Украина также обладает запасами золота, серебра и платины. Самые известные месторождения золота расположены в Закарпатской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Хотя промышленная добыча золота ограничена, потенциал в этой сфере является значительным.
География рудных ископаемых
Рудные ископаемые залегают неравномерно, однако образуют несколько ключевых бассейнов:
- Криворожский железорудный бассейн — крупнейший в Европе;
- Никопольский марганцевый бассейн — мировой лидер по запасам;
- Полтавский железорудный район — современные мощности обогащения;
- Житомирское и Днепровское титановорудные месторождения;
- Кировоградские урановые месторождения.
Каждый из этих бассейнов имеет собственную инфраструктуру, формирует локальные промышленные кластеры.
