Економіка

Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Продаж металу недоступний — що заборонено здавати на брухт у 2025

Продаж металу недоступний — що заборонено здавати на брухт у 2025

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:50
Заробіток на брухті металів — що українцям заборонено здавати у 2025 році
Брухт металів. Фото: Unsplash

Українці можуть продавати метали на брухт і заробляти непогані гроші. Водночас не всі конструкції дозволено здавати. Деякі вироби взагалі не приймають на повторне перероблювання, тож сенсу накопичувати мотлох немає.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що наші громадяни не зможуть здати в пункти прийому брухту.

Читайте також:

Який брухт заборонено здавати

Якісь компанії можуть відмовити клієнту в купівлі металевих конструкцій, якщо матимуть претензії до зовнішнього вигляду, стану чи якості брухту. Але заборона продажу поширюється на конкретні вироби. Такий товар не прийме жодне підприємство через загрозу життю/здоров’ю або можливості проблем із правом власності.

У перелік недоступних для продажу металевих конструкцій входять:

  • вибухонебезпечні предмети;
  • радіатори з невідомою рідиною;
  • залізничні рейки;
  • пам’ятники;
  • таблички з могил;
  • каналізаційні люки та інші речі комунальної/міської власності;
  • герметично закриті цистерни;
  • токсичні вироби, що потребують утилізації;
  • речі чужої приватної власності;
  • конструкції з підвищеним радіаційним фоном;
  • боєприпаси;
  • культурні та історичні цінності.

Аби безперешкодно здати на брухт транспортний засіб, доведеться підтвердити своє право власності. Іншими словами, треба надати документи на автомобіль, щоб не отримати відмову. Натомість зі старою технікою, побутовими приладами, меблями, посудом, фурнітурою тощо проблем виникнути не повинно.

Чи потрібно платити податки з доходів

Українське законодавство містить перелік доходів, які не включаються в оподатковану базу. З більшості активів наші громадяни повинні сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору. Але стаття 165 Податкового кодексу говорить, що здача вторинної сировини не підпадає під загальне правило.

"Сума, отримана за вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних і кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки електричних акумуляторів, брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку", — йдеться в ПКУ.

Продаж цих виробів не підлягає оподаткуванню. Тож українці можуть безперешкодно заробляти на брухті, не хвилюючись через зобов’язання задекларувати доходи і сплатити з них 23% податку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, іридій — один із найдорожчих і рідкісних металів у світі, стійкий до корозії та надзвичайно міцний. Його добувають переважно в ПАР, на Алясці, в Бразилії та М'янмі, а сплави застосовують у медицині, електроніці, ювелірній справі.

Також ми писали, що в Україні найбільші запаси урану зосереджені в Кіровоградській області, а видобувають його підземним вилуговуванням або шахтним способом із глибинних родовищ. Метал використовують для енергетики та промисловості.

продаж заборона металолом вторсировина метал
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
