Заробіток на брухті металів — що українцям заборонено здавати у 2025 році

Українці можуть продавати метали на брухт і заробляти непогані гроші. Водночас не всі конструкції дозволено здавати. Деякі вироби взагалі не приймають на повторне перероблювання, тож сенсу накопичувати мотлох немає.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що наші громадяни не зможуть здати в пункти прийому брухту.

Який брухт заборонено здавати

Якісь компанії можуть відмовити клієнту в купівлі металевих конструкцій, якщо матимуть претензії до зовнішнього вигляду, стану чи якості брухту. Але заборона продажу поширюється на конкретні вироби. Такий товар не прийме жодне підприємство через загрозу життю/здоров’ю або можливості проблем із правом власності.

У перелік недоступних для продажу металевих конструкцій входять:

вибухонебезпечні предмети;

радіатори з невідомою рідиною;

залізничні рейки;

пам’ятники;

таблички з могил;

каналізаційні люки та інші речі комунальної/міської власності;

герметично закриті цистерни;

токсичні вироби, що потребують утилізації;

речі чужої приватної власності;

конструкції з підвищеним радіаційним фоном;

боєприпаси;

культурні та історичні цінності.

Аби безперешкодно здати на брухт транспортний засіб, доведеться підтвердити своє право власності. Іншими словами, треба надати документи на автомобіль, щоб не отримати відмову. Натомість зі старою технікою, побутовими приладами, меблями, посудом, фурнітурою тощо проблем виникнути не повинно.

Чи потрібно платити податки з доходів

Українське законодавство містить перелік доходів, які не включаються в оподатковану базу. З більшості активів наші громадяни повинні сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору. Але стаття 165 Податкового кодексу говорить, що здача вторинної сировини не підпадає під загальне правило.

"Сума, отримана за вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних і кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки електричних акумуляторів, брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку", — йдеться в ПКУ.

Продаж цих виробів не підлягає оподаткуванню. Тож українці можуть безперешкодно заробляти на брухті, не хвилюючись через зобов’язання задекларувати доходи і сплатити з них 23% податку.

Що ще варто знати українцям

