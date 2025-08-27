Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Продаж металів на брухт — що вигідно здати і які ціни у 2025

Продаж металів на брухт — що вигідно здати і які ціни у 2025

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 13:06
Найвигідніший брухт 2025 — які метали принесуть великий дохід і скільки коштує 1 кг
Брухт металів. Фото: Unsplash

Аби продаж брухту став вигідним, необхідно робити ставку на затребувані дорогі метали. Правильний вибір значно збільшить дохід, особливо у випадку здачі великих обсягів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, брухт яких металів принесе українцям багато грошей у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Які метали варто здавати на брухт

Одним із найцінніших кольорових металів вважається мідь. Вона використовується в багатьох сферах діяльності та галузях, зокрема електротехніці, машинобудуванні, промисловості тощо. Попит на мідь у пунктах прийому завжди високий, тому хвилюватися через відмову не доведеться.

Ціни на кольоровий метал можуть трохи відрізнятися по регіонах України. Загалом вартість брухту залежить від наявності домішок, засміченості, обсягу, наявності іржі, навіть пори року. Станом на кінець серпня 2025 року 1 кілограм міді коштує в середньому:

  • Київська область — від 250 до 320 грн;
  • Запорізька область — від 311 до 363 грн;
  • Вінницька область — від 320 до 345 грн;
  • Львівська область — від 300 до 330 грн;
  • Дніпропетровська область — від 330 до 357 грн;
  • Одеська область — від 310 до 350 грн;
  • Сумська область — від 260 до 300 грн;
  • Харківська область — від 290 до 360 грн.
Продаж металів на брухт — що вигідно здати і які ціни у 2025 - фото 1
Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

На другому місці за популярністю і прибутковістю — латунь. Це сплав міді та цинку, який широко використовується у виробництві сантехніки та декоративних предметів. Оскільки затребуваність висока, ціна також на достойному рівні. Латунь приймають дешевше, ніж попередній кольоровий метал, але в поєднанні вони принесуть українцям значний прибуток.

Вартість брухту коливається в таких середніх діапазонах станом на кінець серпня:

  • Київська область — від 150 до 190 грн;
  • Запорізька область — від 219 до 223 грн;
  • Вінницька область — від 190 до 210 грн;
  • Львівська область — від 200 до 220 грн;
  • Дніпропетровська область — від 185 до 200 грн;
  • Одеська область — від 180 до 200 грн;
  • Сумська область — від 155 до 195 грн;
  • Харківська область — від 190 до 218 грн.
Продаж металів на брухт — що вигідно здати і які ціни у 2025 - фото 2
Вартість брухту латуні в Україні. Фото: скриншот

Латунь цінують за стійкість до корозії, легкість обробки, естетичний вигляд, електропровідність та довговічність. Завдяки цим властивостям її застосовують у виготовленні сантехніки (кранів і фітингів), музичних інструментів, столових приборів, прикрас і навіть годинникових пружин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, підприємствам і фізичним особам загрожують великі штрафи за діяльність без ліцензії чи продаж забороненого брухту. Українці не можуть продавати кришки каналізаційних люків, огорожі, кабелі, хрести з кладовищ і багато іншого.

Також ми писали, що метали є основою сучасної техніки, бо забезпечують міцність і довговічність пристроїв. Алюміній робить літаки легшими та охолоджує електроніку, а мідь лишається ключем для енергетики й електромобілів.

ціни металолом вторсировина мідь латунь метал
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації