Найвигідніший брухт 2025 — які метали принесуть великий дохід і скільки коштує 1 кг

Аби продаж брухту став вигідним, необхідно робити ставку на затребувані дорогі метали. Правильний вибір значно збільшить дохід, особливо у випадку здачі великих обсягів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, брухт яких металів принесе українцям багато грошей у 2025 році.

Які метали варто здавати на брухт

Одним із найцінніших кольорових металів вважається мідь. Вона використовується в багатьох сферах діяльності та галузях, зокрема електротехніці, машинобудуванні, промисловості тощо. Попит на мідь у пунктах прийому завжди високий, тому хвилюватися через відмову не доведеться.

Ціни на кольоровий метал можуть трохи відрізнятися по регіонах України. Загалом вартість брухту залежить від наявності домішок, засміченості, обсягу, наявності іржі, навіть пори року. Станом на кінець серпня 2025 року 1 кілограм міді коштує в середньому:

Київська область — від 250 до 320 грн;

Запорізька область — від 311 до 363 грн;

Вінницька область — від 320 до 345 грн;

Львівська область — від 300 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 357 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 300 грн;

Харківська область — від 290 до 360 грн.

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

На другому місці за популярністю і прибутковістю — латунь. Це сплав міді та цинку, який широко використовується у виробництві сантехніки та декоративних предметів. Оскільки затребуваність висока, ціна також на достойному рівні. Латунь приймають дешевше, ніж попередній кольоровий метал, але в поєднанні вони принесуть українцям значний прибуток.

Вартість брухту коливається в таких середніх діапазонах станом на кінець серпня:

Київська область — від 150 до 190 грн;

Запорізька область — від 219 до 223 грн;

Вінницька область — від 190 до 210 грн;

Львівська область — від 200 до 220 грн;

Дніпропетровська область — від 185 до 200 грн;

Одеська область — від 180 до 200 грн;

Сумська область — від 155 до 195 грн;

Харківська область — від 190 до 218 грн.

Вартість брухту латуні в Україні. Фото: скриншот

Латунь цінують за стійкість до корозії, легкість обробки, естетичний вигляд, електропровідність та довговічність. Завдяки цим властивостям її застосовують у виготовленні сантехніки (кранів і фітингів), музичних інструментів, столових приборів, прикрас і навіть годинникових пружин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, підприємствам і фізичним особам загрожують великі штрафи за діяльність без ліцензії чи продаж забороненого брухту. Українці не можуть продавати кришки каналізаційних люків, огорожі, кабелі, хрести з кладовищ і багато іншого.

Також ми писали, що метали є основою сучасної техніки, бо забезпечують міцність і довговічність пристроїв. Алюміній робить літаки легшими та охолоджує електроніку, а мідь лишається ключем для енергетики й електромобілів.