Дохід на брухті — що не можна здавати та за які вироби можна отримати штраф у 2025

Майже в кожному домі можуть знайтись старі вироби з металу, якими вже давно ніхто не користується. Їх можна викинути або трохи на них заробити здавши на брухт. Однак продати можна далеко не все, а інколи "любителів легких грошей" взагалі можуть притягти до відповідальності.

Про те, що в Україні заборонено здавати на брухт та який штраф можуть отримати порушники, розповіли на сайті Великосеверинівської сільської ради.

Що заборонено здавати на брухт у 2025 році

Закон України "Про металобрухт" визначає, що брухт — це вироби або їх частини, які втратили своє призначення і не можуть бути використані за прямим функціоналом, але містять чорні чи кольорові метали.

Щоб займатися заготівлею, обробкою чи переробленням брухту, підприємство має отримати ліцензію. Приймати побутовий брухт у громадян можна лише після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу, та оформлення акта приймання із зазначенням особистих даних і опису металу.

Проте на практиці правила часто порушуються. У багатьох населених пунктах працюють нелегальні пункти прийому, а також "скупники" на власних авто. Це призводить до обважування клієнтів, шахрайства та навіть крадіжок.

Часом на приймання здають кришки каналізаційних люків, огорожі, кабелі, елементи ЛЕП, а інколи навіть хрести з кладовищ, що завдає значних збитків громадам та комунальним службам.

Який штраф можна отримати через брухт

Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил роботи з брухтом:

Діяльність без ліцензії або реєстрації — кримінальна відповідальність (ст. 213 ККУ). Приймання промислового брухту у фізосіб — штраф 8 500–17 000 грн, повторне порушення — до 51 000 грн із конфіскацією. Незаконні операції або надання приміщень для нелегальних пунктів — штраф 25 500–34 000 грн, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 1 року. Повторне порушення — штраф до 68 000 грн або тюрма до 3 років.

Окрім цього, якщо метал здобуто злочинним шляхом (крадіжки, пошкодження майна, комунікацій, трубопроводів тощо), винні нестимуть відповідальність за статтями Кримінального кодексу. Приймальники, які беруть очевидно крадені речі, можуть стати співучасниками злочину.

Українців попереджають, що розкрадання та псування майна енергетичних, комунальних і транспортних об’єктів — це серйозний злочин із реальними строками покарання.

