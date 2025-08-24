Доход на ломе — что нельзя сдавать и за какие изделия можно получить штраф в 2025

Старый автомобиль в поле. Фото: Pixabay

Почти в каждом доме могут найтись старые изделия из металла, которыми уже давно никто не пользуется. Их можно выбросить или немного на них заработать сдав на лом. Однако продать можно далеко не все, а иногда "любителей легких денег" вообще могут привлечь к ответственности.

О том, что в Украине запрещено сдавать на металлолом и какой штраф могут получить нарушители, рассказали на сайте Великосевериновского сельского совета.

Реклама

Читайте также:

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году

Закон Украины "О металлоломе" определяет, что лом — это изделия или их части, которые потеряли свое назначение и не могут быть использованы по прямому функционалу, но содержат черные или цветные металлы.

Чтобы заниматься заготовкой, обработкой или переработкой лома, предприятие должно получить лицензию. Принимать бытовой лом у граждан можно только после предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и оформления акта приемки с указанием личных данных и описания металла.

Однако на практике правила часто нарушаются. Во многих населенных пунктах работают нелегальные пункты приема, а также "скупщики" на собственных авто. Это приводит к обвешиванию клиентов, мошенничеству и даже кражам.

Иногда на прием сдают крышки канализационных люков, ограждения, кабели, элементы ЛЭП, а иногда даже кресты с кладбищ, что наносит значительный ущерб общинам и коммунальным службам.

Какой штраф можно получить из-за лома

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил работы с ломом:

Деятельность без лицензии или регистрации — уголовная ответственность (ст. 213 УКУ). Приём промышленного лома у физлиц — штраф 8 500-17 000 грн, повторное нарушение — до 51 000 грн с конфискацией. Незаконные операции или предоставление помещений для нелегальных пунктов — штраф 25 500-34 000 грн, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 1 года. Повторное нарушение — штраф до 68 000 грн или тюрьма до 3 лет.

Кроме этого, если металл добыт преступным путем (кражи, повреждение имущества, коммуникаций, трубопроводов и т.д.), виновные будут нести ответственность по статьям Уголовного кодекса. Приемщики, которые берут очевидно краденые вещи, могут стать соучастниками преступления.

Украинцев предупреждают, что хищение и порча имущества энергетических, коммунальных и транспортных объектов — это серьезное преступление с реальными сроками наказания.

Ранее мы писали, что в августе 2025 года цены на золото снизились. Сейчас унция стоит около 3 330 долларов против 3 362 в конце июля. Это повлияло на расценки в банках и ломбардах Украины.

Также мы рассказывали, что многие украинцы сдают лом, чтобы получить дополнительный доход. Некоторые материалы ценятся из-за высокого спроса, другие же почти ничего не стоят.