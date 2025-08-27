Видео
Главная Экономика Продажа металлов на лом — что выгодно сдать и какие цены в 2025

Продажа металлов на лом — что выгодно сдать и какие цены в 2025

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 13:06
Самый выгодный лом 2025 — какие металлы принесут большой доход и сколько стоит 1 кг
Лом металлов. Фото: Unsplash

Чтобы продажа лома стала выгодной, необходимо делать ставку на востребованные дорогие металлы. Правильный выбор значительно увеличит доход, особенно в случае сдачи больших объемов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, лом каких металлов принесет украинцам много денег в 2025 году.

Читайте также:

Какие металлы нужно сдавать на лом

Одним из самых ценных цветных металлов считается медь. Она используется во многих сферах деятельности и отраслях, в частности электротехнике, машиностроении, промышленности и др. Спрос на медь в пунктах приема всегда высокий, поэтому волноваться из-за отказа не придется.

Цены на цветной металл могут немного отличаться по регионам Украины. В целом стоимость лома зависит от наличия примесей, засоренности, объема, наличия ржавчины, даже времени года. По состоянию на конец августа 2025 года 1 килограмм меди стоит в среднем:

  • Киевская область — от 250 до 320 грн;
  • Запорожская область — от 311 до 363 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 345 грн;
  • Львовская область — от 300 до 330 грн;
  • Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;
  • Одесская область — от 310 до 350 грн;
  • Сумская область — от 260 до 300 грн;
  • Харьковская область — от 290 до 360 грн.
Продажа металлов на лом — что выгодно сдать и какие цены в 2025 - фото 1
Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

На втором месте по популярности и прибыльности — латунь. Это сплав меди и цинка, который широко используется в производстве сантехники и декоративных предметов. Поскольку востребованность высокая, цена тоже на достойном уровне. Латунь принимают дешевле, чем предыдущий цветной металл, но в сочетании они принесут украинцам значительную прибыль.

Стоимость лома колеблется в таких средних диапазонах по состоянию на конец августа:

  • Киевская область — от 150 до 190 грн;
  • Запорожская область — от 219 до 223 грн;
  • Винницкая область — от 190 до 210 грн;
  • Львовская область — от 200 до 220 грн;
  • Днепропетровская область — от 185 до 200 грн;
  • Одесская область — от 180 до 200 грн;
  • Сумская область — от 155 до 195 грн;
  • Харьковская область — от 190 до 218 грн.
Продажа металлов на лом — что выгодно сдать и какие цены в 2025 - фото 2
Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Латунь ценят за устойчивость к коррозии, легкость обработки, эстетичный вид, электропроводность и долговечность. Благодаря этим свойствам ее применяют в изготовлении сантехники (кранов и фитингов), музыкальных инструментов, столовых приборов, украшений и даже часовых пружин.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, предприятиям и физическим лицам грозят большие штрафы за деятельность без лицензии или продажу запрещенного лома. Украинцы не могут продавать крышки канализационных люков, ограждения, кабели, кресты с кладбищ и многое другое.

Также мы писали, что металлы являются основой современной техники, так как обеспечивают прочность и долговечность устройств. Алюминий делает самолеты легче и охлаждает электронику, а медь остается ключом для энергетики и электромобилей.

цены металлолом вторсырье медь латунь металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
