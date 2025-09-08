Метал іридій — чому він коштує більше, ніж золото

Іридій. Фото: Reuters

Впродовж віків дорогоцінні метали були й залишаються одним із найкращих способів для того, щоб зберегти капітал. Але золото, срібло і навіть платину аж ніяк не можна назвати найдорожчими металами у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Який метал є дорожчим за золото

Мова про іридій — хімічний елемент із атомним номером 77 з класифікацією перехідного металу, пише видання IFLScience. Іридій залишається у твердому стані за кімнатної температури. Вважається, що назва "іридій" має грецьке походження та перекладається як веселка.

Як і золото, іридій досить інертний, у нього висока щільність та температура плавлення. Також іридій дуже стійкий до корозії елемент періодичної таблиці.

Іридій вперше виявили у 1803 році у платинових рудах, які розчиняли у "царській горілці" — суміші сильно діючих кислот. Це зробив англійський хімік Смітсон Теннант, який потім займався активним вивченням цього металу.

Через високу щільність іридій майже ніколи не зустрічається у природі у чистій формі. Усе тому, що більшість руд, у яких є іридій, містять лише несуттєвий відсоток цього дорогоцінного металу. Такі руди зустрічаються на території країн Південної Африки, на Алясці, у Бразилії та М'янмі.

Найчастіше іридій комбінують із платиною для створення сплавів, які в підсумку містять 5-10% іридію. Такі сплави використовують для виготовлення:

ювелірних виробів;

наконечників для ручок;

хірургічних металів;

контактів в електрообладнанні.

Скільки коштує іридій

Станом на 7 вересня вартість іридію становить понад 4600 доларів за одну унцію (28,35 г), за даними на сайті Investing.com. Тим часом така ж кількість золота коштує 3 653 доларів.

Раніше ми розповідали про метал молібден та пояснювали, чому він такий цінний. Дізнавайтесь також, де видобувають два найдорожчі рідкісноземельні метали у світі.