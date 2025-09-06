Найбільші рудники з видобування срібла — де розташовані

Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Срібло здавна вважається одним із найцінніших металів, який використовували не лише для виготовлення прикрас, а й у грошовому обігу, ремеслах та пізніше — у промисловості. Сьогодні його роль особливо зросла завдяки розвитку електроніки, медицини та відновлюваної енергетики.

Новини.LIVE розповідають, де розташовані найбільші рудники з видобування срібла.

Щороку світові компанії видобувають сотні мільйонів унцій цього металу, а ключову частку забезпечують найбільші рудники з видобування срібла, розташовані у Мексиці, Перу, Болівії, Польщі, та Туреччині. Вони не лише формують глобальний ринок, а й залишають помітний слід в історії розвитку цивілізації.

Найбільші родовища срібла у світі

Наймасштабніші рудники світу — важливі центри видобутку, які суттєво впливають на глобальну пропозицію. Десятка найвідоміших родовищ, за даними ресурсу Mining Technology, має такий вигляд:

Gumuskoy — це відкритий кар'єр, розташований у Кютах'ї, Туреччина. Належить холдингу Yildizlar SSS. Шахта видобула приблизно 45,69 мільйона унцій срібла у 2023 році. Penasquito — розташована в Сакатекасі, Мексика, належить компанії Newmont. За оцінками, у 2023 році на відкритому кар'єрі було видобуто 20,68 мільйона унцій срібла. Шахта працюватиме до 2032 року. Polkowice-Sieroszowice — підземна шахта, розташована в Нижньосілезькому воєводстві, Польща. Належить KGHM Polska Miedz. Шахта, що була введена в експлуатацію, видобула приблизно 18,5 мільйонів унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2057 року. Rudna — підземний рудник, розташований у Нижньосілезькому воєводстві, Польща, належить KGHM Polska Miedz. За оцінками, у 2023 році на шахті, що знаходиться в занедбаному стані, було видобуто приблизно 18,09 мільйона унцій срібла. Очікувана дата закриття шахти — 2042 рік. Sindesar Khurd — підземна шахта, розташована в Раджастані, Індія. Належить Vedanta Resources. Видобула приблизно 15,08 мільйона унцій срібла у 2023 році. Очікується, що шахта працюватиме до 2029 року. Juanicipio Project — підземний рудник, розташований у Сакатекасі, Мексика. Належить Industrias Penoles Sde CV, цей новий рудник видобув приблизно 14,89 мільйона унцій срібла у 2023 році. Шахта працюватиме до 2034 року. San Julian Project — розташований у Чіуауа, Мексика, проєкт належить Industrias Penoles Sde CV. Підземний рудник видобув приблизно 13,59 мільйона унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2027 року. Fresnillo — підземна шахта, розташована в Сакатекасі, Мексика. Належить Industrias Penoles Sde CV. Видобула приблизно 13,32 мільйона унцій срібла у 2023 році. Шахта працюватиме до 2027 року. Antamina — відкритий кар'єр, розташований в Анкаші, Перу, належить Glencore Plc. За оцінками, у 2023 році на шахті було видобуто приблизно 12,63 мільйона унцій срібла. Очікувана дата закриття — 2036 рік. Saucito — підземна шахта, розташована в Сакатекасі, Мексика. Належить Industrias Penoles Sde CV, видобула приблизно 11,6 мільйона унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2029 року.

За даними Інституту геології, за весь час людством видобуто близько 640 тисяч тонн срібла, з яких 550 тисяч тонн використовується в ювелірних виробах, 40 тисяч тонн у монетах і медалях, а 45 тисяч тонн у злитках.

Загальні світові ресурси срібла оцінюються в 1 300–1 400 тисяч тонн, з яких підтверджені запаси становлять 600 тисяч тонн.

