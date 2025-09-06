Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Найбільші рудники з видобування срібла — де розташовані

Найбільші рудники з видобування срібла — де розташовані

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 17:25
Найбільші рудники з видобування срібла — де розташовані
Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Срібло здавна вважається одним із найцінніших металів, який використовували не лише для виготовлення прикрас, а й у грошовому обігу, ремеслах та пізніше — у промисловості. Сьогодні його роль особливо зросла завдяки розвитку електроніки, медицини та відновлюваної енергетики.

Новини.LIVE розповідають, де розташовані найбільші рудники з видобування срібла.

Реклама
Читайте також:

Щороку світові компанії видобувають сотні мільйонів унцій цього металу, а ключову частку забезпечують найбільші рудники з видобування срібла, розташовані у Мексиці, Перу, Болівії, Польщі, та Туреччині. Вони не лише формують глобальний ринок, а й залишають помітний слід в історії розвитку цивілізації.

Найбільші родовища срібла у світі

Наймасштабніші рудники світу — важливі центри видобутку, які суттєво впливають на глобальну пропозицію. Десятка найвідоміших родовищ, за даними ресурсу Mining Technology, має такий вигляд:

  1. Gumuskoy — це відкритий кар'єр, розташований у Кютах'ї, Туреччина. Належить холдингу Yildizlar SSS. Шахта видобула приблизно 45,69 мільйона унцій срібла у 2023 році.
  2. Penasquito — розташована в Сакатекасі, Мексика, належить компанії Newmont. За оцінками, у 2023 році на відкритому кар'єрі було видобуто 20,68 мільйона унцій срібла. Шахта працюватиме до 2032 року.
  3. Polkowice-Sieroszowice — підземна шахта, розташована в Нижньосілезькому воєводстві, Польща. Належить KGHM Polska Miedz. Шахта, що була введена в експлуатацію, видобула приблизно 18,5 мільйонів унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2057 року.
  4. Rudna — підземний рудник, розташований у Нижньосілезькому воєводстві, Польща, належить KGHM Polska Miedz. За оцінками, у 2023 році на шахті, що знаходиться в занедбаному стані, було видобуто приблизно 18,09 мільйона унцій срібла. Очікувана дата закриття шахти — 2042 рік.
  5. Sindesar Khurd — підземна шахта, розташована в Раджастані, Індія. Належить Vedanta Resources. Видобула приблизно 15,08 мільйона унцій срібла у 2023 році. Очікується, що шахта працюватиме до 2029 року.
  6. Juanicipio Project — підземний рудник, розташований у Сакатекасі, Мексика. Належить Industrias Penoles Sde CV, цей новий рудник видобув приблизно 14,89 мільйона унцій срібла у 2023 році. Шахта працюватиме до 2034 року.
  7. San Julian Project — розташований у Чіуауа, Мексика, проєкт належить Industrias Penoles Sde CV. Підземний рудник видобув приблизно 13,59 мільйона унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2027 року.
  8. Fresnillo — підземна шахта, розташована в Сакатекасі, Мексика. Належить Industrias Penoles Sde CV. Видобула приблизно 13,32 мільйона унцій срібла у 2023 році. Шахта працюватиме до 2027 року.
  9. Antamina — відкритий кар'єр, розташований в Анкаші, Перу, належить Glencore Plc. За оцінками, у 2023 році на шахті було видобуто приблизно 12,63 мільйона унцій срібла. Очікувана дата закриття — 2036 рік.
  10. Saucito — підземна шахта, розташована в Сакатекасі, Мексика. Належить Industrias Penoles Sde CV, видобула приблизно 11,6 мільйона унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2029 року.

За даними Інституту геології, за весь час людством видобуто близько 640 тисяч тонн срібла, з яких 550 тисяч тонн використовується в ювелірних виробах, 40 тисяч тонн у монетах і медалях, а 45 тисяч тонн у злитках.

Загальні світові ресурси срібла оцінюються в 1 300–1 400 тисяч тонн, з яких підтверджені запаси становлять 600 тисяч тонн.

Раніше ми писали, в яких регіонах України зосереджені основні запаси срібла.

Також дізнавайтеся, яка проба срібла вважається найдорожчою та чому вона цінується.

видобуток корисних копалин дорогоцінні метали видобуток срібло видобуток руд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації