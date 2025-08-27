Яким знакам Зодіаку не можна носити прикраси із золота та срібла — притягнуть негаразди

Золоті прикраси на руках. Фото: Pexels

Аксесуари — це можливість вдало підкреслити образ та зробити його цікавішим. Однак з погляду астрології їх розглядають також як потужний інструмент, що може вплинути на долю людини. Наприклад, для декого зі знаків Зодіаку золото чи срібло може стати справжнім магнітом, що притягуватиме нещастя.

Знаки Зодіаку, яким не варто носити золоті прикраси

Астрологи зазначають, що існує чотири знаки, яким золоті вироби слід одягати якнайрідше. В іншому випадку їх завжди чекатимуть негаразди та біди.

Риби

Цей знак Зодіаку має чутливу енергетику, тож астрологи рекомендують йому обирати прикраси зі срібла. Якщо вам все ж подобається золото, певним компромісом стануть позолочені аксесуари.

Діва

Такі люди дуже жорсткі та схильні до критики. Золото лише розпалить їхні й так не надто хороші якості. Діві варто віддати перевагу прикрасам з міді, срібла або олова.

Золотий браслет. Фото: Pexels

Терези

Представникам цього знаку краще обирати бронзові прикраси: метал стане для них оберегом. А от золото лише порушуватиме природний рух енергії по організму.

Рак

Золоті прикраси послаблять організм Раків. Краще замінити їх сріблом. Це допоможе втримати енергетичний баланс.

Кому не варто носити прикраси зі срібла

Дехто вважає, що срібло підходить всім, проте це не так. Астрологи категорично не рекомендують носити його таким знакам Зодіаку:

Леви;

Стрілець;

Овен.

Срібні прикраси на руках. Фото: Pexels

До цих знаків срібні прикраси притягують невдачі. До того ж з обережністю до таких аксесуарів варто ставитись Тельцям, Козерогам і Дівам. Їм варто робити довгі перерви у носінні срібла. А ось Рибам та Ракам воно підійде ідеально.

