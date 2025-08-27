Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Прикраси із золота й срібла — яким знакам Зодіаку не можна носити

Прикраси із золота й срібла — яким знакам Зодіаку не можна носити

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:25
Яким знакам Зодіаку не можна носити прикраси із золота та срібла — притягнуть негаразди
Золоті прикраси на руках. Фото: Pexels
Ключові моменти Знаки Зодіаку, яким не варто носити золоті прикраси Кому не варто носити прикраси зі срібла

Аксесуари — це можливість вдало підкреслити образ та зробити його цікавішим. Однак з погляду астрології їх розглядають також як потужний інструмент, що може вплинути на долю людини. Наприклад, для декого зі знаків Зодіаку золото чи срібло може стати справжнім магнітом, що притягуватиме нещастя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким не варто носити золоті прикраси

Астрологи зазначають, що існує чотири знаки, яким золоті вироби слід одягати якнайрідше. В іншому випадку їх завжди чекатимуть негаразди та біди.

Риби

Цей знак Зодіаку має чутливу енергетику, тож астрологи рекомендують йому обирати прикраси зі срібла. Якщо вам все ж подобається золото, певним компромісом стануть позолочені аксесуари.

Діва

Такі люди дуже жорсткі та схильні до критики. Золото лише розпалить їхні й так не надто хороші якості. Діві варто віддати перевагу прикрасам з міді, срібла або олова.

Яким знакам Зодіаку не можна носити золото та срібло
Золотий браслет. Фото: Pexels

Терези

Представникам цього знаку краще обирати бронзові прикраси: метал стане для них оберегом. А от золото лише порушуватиме природний рух енергії по організму.

Рак

Золоті прикраси послаблять організм Раків. Краще замінити їх сріблом. Це допоможе втримати енергетичний баланс.

Кому не варто носити прикраси зі срібла

Дехто вважає, що срібло підходить всім, проте це не так. Астрологи категорично не рекомендують носити його таким знакам Зодіаку:

  • Леви;
  • Стрілець;
  • Овен.
Яким знакам Зодіаку не можна носити золото та срібло
Срібні прикраси на руках. Фото: Pexels

До цих знаків срібні прикраси притягують невдачі. До того ж з обережністю до таких аксесуарів варто ставитись Тельцям, Козерогам і Дівам. Їм варто робити довгі перерви у носінні срібла. А ось Рибам та Ракам воно підійде ідеально.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку створені одне для одного. Це просто ідеальні пари.

Також ми розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку у всьому щастить. Доля їм завжди посміхається.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти прикраси
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації