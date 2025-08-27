Каким знакам Зодиака нельзя носить украшения из золота и серебра — притянут невзгоды

Золотые украшения на руках. Фото: Pexels

Аксессуары — это возможность удачно подчеркнуть образ и сделать его более интересным. Однако с точки зрения астрологии их рассматривают также как мощный инструмент, который может повлиять на судьбу человека. Например, для некоторых из знаков Зодиака золото или серебро может стать настоящим магнитом, который будет притягивать несчастья.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым не стоит носить золотые украшения

Астрологи отмечают, что существует четыре знака, которым золотые изделия следует одевать как можно реже. В противном случае их всегда будут ждать проблемы и беды.

Рыбы

Этот знак Зодиака имеет чувствительную энергетику, поэтому астрологи рекомендуют ему выбирать украшения из серебра. Если вам все же нравится золото, определенным компромиссом станут позолоченные аксессуары.

Дева

Такие люди очень жесткие и склонны к критике. Золото только разожжет их и так не слишком хорошие качества. Деве стоит отдать предпочтение украшениям из меди, серебра или олова.

Золотой браслет из золота. Фото: Pexels

Весы

Представителям этого знака лучше выбирать бронзовые украшения: металл станет для них оберегом. А вот золото только нарушит естественное движение энергии по организму.

Рак

Золотые украшения ослабят организм Раков. Лучше заменить их серебром. Это поможет удержать энергетический баланс.

Кому не стоит носить украшения из серебра

Некоторые считают, что серебро подходит всем, однако это не так. Астрологи категорически не рекомендуют носить его таким знакам Зодиака:

Львы;

Стрелец;

Овен.

Серебряные украшения на руках. Фото: Pexels

К этим знакам серебряные украшения притягивают неудачи. К тому же с осторожностью к таким аксессуарам стоит относиться Тельцам, Козерогам и Девам. Им стоит делать долгие перерывы в ношении серебра. А вот Рыбам и Ракам оно подойдет идеально.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака созданы друг для друга. Это просто идеальные пары.

Также мы рассказывали о том, кому из знаков Зодиака во всем везет. Судьба им всегда улыбается.