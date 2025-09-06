Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Крупнейшие рудники по добыче серебра — где расположены

Крупнейшие рудники по добыче серебра — где расположены

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 17:25
Крупнейшие рудники по добыче серебра - где расположены
Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Серебро издавна считается одним из самых ценных металлов, который использовали не только для изготовления украшений, но и в денежном обращении, ремеслах и позже — в промышленности. Сегодня его роль особенно возросла благодаря развитию электроники, медицины и возобновляемой энергетики.

Новини.LIVE рассказывают, где расположены крупнейшие рудники по добыче серебра.

Реклама
Читайте также:

Ежегодно мировые компании добывают сотни миллионов унций этого металла, а ключевую долю обеспечивают крупнейшие рудники по добыче серебра, расположенные в Мексике, Перу, Боливии, Польше и Турции. Они не только формируют глобальный рынок, но и оставляют заметный след в истории развития цивилизации.

Крупнейшие месторождения серебра в мире

Самые масштабные рудники мира — важные центры добычи, которые существенно влияют на глобальное предложение. Десятка самых известных месторождений, по данным ресурса Mining Technology, выглядит следующим образом:

  1. Gumuskoy — это открытый карьер, расположенный в Кютахье, Турция. Принадлежит холдингу Yildizlar SSS. Шахта добыла примерно 45,69 миллиона унций серебра в 2023 году.
  2. Penasquito — расположен в Сакатекасе, Мексика, принадлежит компании Newmont. По оценкам, в 2023 году на открытом карьере было добыто 20,68 миллиона унций серебра. Шахта будет работать до 2032 года.
  3. Polkowice-Sieroszowice — подземная шахта, расположенная в Нижнесилезском воеводстве, Польша. Принадлежит KGHM Polska Miedz. Шахта, которая была введена в эксплуатацию, добыла примерно 18,5 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2057 года.
  4. Rudna — подземный рудник, расположенный в Нижнесилезском воеводстве, Польша, принадлежит KGHM Polska Miedz. По оценкам, в 2023 году на шахте, находящейся в заброшенном состоянии, было добыто примерно 18,09 миллиона унций серебра. Ожидаемая дата закрытия шахты — 2042 год.
  5. Sindesar Khurd — подземная шахта, расположенная в Раджастане, Индия. Принадлежит Vedanta Resources. Добыла примерно 15,08 миллиона унций серебра в 2023 году. Ожидается, что шахта будет работать до 2029 года.
  6. Juanicipio Project — подземный рудник, расположенный в Сакатекасе, Мексика. Принадлежит Industrias Penoles Sde CV, этот новый рудник добыл примерно 14,89 миллиона унций серебра в 2023 году. Шахта будет работать до 2034 года.
  7. San Julian Project — расположен в Чиуауа, Мексика, проект принадлежит Industrias Penoles Sde CV. Подземный рудник добыл примерно 13,59 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2027 года.
  8. Fresnillo — подземная шахта, расположенная в Сакатекасе, Мексика. Принадлежит Industrias Penoles Sde CV. Добыла примерно 13,32 миллиона унций серебра в 2023 году. Шахта будет работать до 2027 года.
  9. Antamina — открытый карьер, расположенный в Анкаше, Перу, принадлежит Glencore Plc. По оценкам, в 2023 году на шахте было добыто примерно 12,63 миллиона унций серебра. Ожидаемая дата закрытия — 2036 год.
  10. Saucito — подземная шахта, расположенная в Сакатекасе, Мексика. Принадлежит Industrias Penoles Sde CV, добыла примерно 11,6 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2029 года.

По данным Института геологии, за все время человечеством добыто около 640 тысяч тонн серебра, из которых 550 тысяч тонн используется в ювелирных изделиях, 40 тысяч тонн в монетах и медалях, а 45 тысяч тонн в слитках.

Общие мировые ресурсы серебра оцениваются в 1 300-1 400 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 600 тысяч тонн.

Ранее мы писали, в каких регионах Украины сосредоточены основные запасы серебра.

Также узнавайте, какая проба серебра считается самой дорогой и почему она ценится.

добыча полезных ископаемых драгоценные металлы добыча серебро добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации