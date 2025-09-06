Крупнейшие рудники по добыче серебра — где расположены

Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Серебро издавна считается одним из самых ценных металлов, который использовали не только для изготовления украшений, но и в денежном обращении, ремеслах и позже — в промышленности. Сегодня его роль особенно возросла благодаря развитию электроники, медицины и возобновляемой энергетики.

Новини.LIVE рассказывают, где расположены крупнейшие рудники по добыче серебра.

Реклама

Читайте также:

Ежегодно мировые компании добывают сотни миллионов унций этого металла, а ключевую долю обеспечивают крупнейшие рудники по добыче серебра, расположенные в Мексике, Перу, Боливии, Польше и Турции. Они не только формируют глобальный рынок, но и оставляют заметный след в истории развития цивилизации.

Крупнейшие месторождения серебра в мире

Самые масштабные рудники мира — важные центры добычи, которые существенно влияют на глобальное предложение. Десятка самых известных месторождений, по данным ресурса Mining Technology, выглядит следующим образом:

Gumuskoy — это открытый карьер, расположенный в Кютахье, Турция. Принадлежит холдингу Yildizlar SSS. Шахта добыла примерно 45,69 миллиона унций серебра в 2023 году. Penasquito — расположен в Сакатекасе, Мексика, принадлежит компании Newmont. По оценкам, в 2023 году на открытом карьере было добыто 20,68 миллиона унций серебра. Шахта будет работать до 2032 года. Polkowice-Sieroszowice — подземная шахта, расположенная в Нижнесилезском воеводстве, Польша. Принадлежит KGHM Polska Miedz. Шахта, которая была введена в эксплуатацию, добыла примерно 18,5 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2057 года. Rudna — подземный рудник, расположенный в Нижнесилезском воеводстве, Польша, принадлежит KGHM Polska Miedz. По оценкам, в 2023 году на шахте, находящейся в заброшенном состоянии, было добыто примерно 18,09 миллиона унций серебра. Ожидаемая дата закрытия шахты — 2042 год. Sindesar Khurd — подземная шахта, расположенная в Раджастане, Индия. Принадлежит Vedanta Resources. Добыла примерно 15,08 миллиона унций серебра в 2023 году. Ожидается, что шахта будет работать до 2029 года. Juanicipio Project — подземный рудник, расположенный в Сакатекасе, Мексика. Принадлежит Industrias Penoles Sde CV, этот новый рудник добыл примерно 14,89 миллиона унций серебра в 2023 году. Шахта будет работать до 2034 года. San Julian Project — расположен в Чиуауа, Мексика, проект принадлежит Industrias Penoles Sde CV. Подземный рудник добыл примерно 13,59 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2027 года. Fresnillo — подземная шахта, расположенная в Сакатекасе, Мексика. Принадлежит Industrias Penoles Sde CV. Добыла примерно 13,32 миллиона унций серебра в 2023 году. Шахта будет работать до 2027 года. Antamina — открытый карьер, расположенный в Анкаше, Перу, принадлежит Glencore Plc. По оценкам, в 2023 году на шахте было добыто примерно 12,63 миллиона унций серебра. Ожидаемая дата закрытия — 2036 год. Saucito — подземная шахта, расположенная в Сакатекасе, Мексика. Принадлежит Industrias Penoles Sde CV, добыла примерно 11,6 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2029 года.

По данным Института геологии, за все время человечеством добыто около 640 тысяч тонн серебра, из которых 550 тысяч тонн используется в ювелирных изделиях, 40 тысяч тонн в монетах и медалях, а 45 тысяч тонн в слитках.

Общие мировые ресурсы серебра оцениваются в 1 300-1 400 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 600 тысяч тонн.

Ранее мы писали, в каких регионах Украины сосредоточены основные запасы серебра.

Также узнавайте, какая проба серебра считается самой дорогой и почему она ценится.