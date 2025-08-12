Молібден під мікроскопом — який вигляд має метал та чому він такий цінний

Мінерал молібденіту. Фото: Вікіпедія

Молібден — метал, про який більшість людей чула значно менше, ніж про золото чи срібло, але його значення для сучасної промисловості важко переоцінити. Його знаходять у природі у вигляді мінералів, а після обробки він перетворюється на блискучі злитки, деталі та сплави, які використовуються у техніці, енергетиці та космічній галузі.

Новини.LIVE розповідають, який вигляд має метал молібден та чому він такий цінний.

Реклама

Читайте також:

Який на вигляд молібден

Молібден у чистому вигляді має сріблясто-сірий колір із характерним металічним блиском, як пояснюється на порталі Chemicool. Його поверхня може бути як гладкою й дзеркальною після полірування, так і матовою, якщо метал щойно отримано з руди або він зберігається без обробки.

Він досить твердий, але водночас ковкий, що дозволяє прокатувати його в тонкі листи чи дріт.

У природі молібден не зустрічається у чистому вигляді — його добувають переважно з мінералу молібденіту (MoS₂), який має вигляд темно-сірих або чорних блискучих пластинок. Після перероблення молібден набуває однорідного металевого вигляду, іноді з легким голубуватим відтінком.

Його зовнішність може змінюватися залежно від форми використання. Якщо говорити про молібден у злитках, то вони масивні, сріблясто-сірі, з чіткими гранями. Порошок молібдену — темно-сірий, дрібнозернистий.

Де використовується молібден

Металевий молібден має різноманітне застосування в різних галузях промисловості. За даними Sscmaterials, зокрема це:

Аерокосмічна та оборонна промисловість — для виготовлення різноманітних виробів, таких як ракетні сопла, деталі літаків і компоненти ракет, завдяки своїй високій міцності, стійкості до тепла та зношування, а також стійкості до корозії. Електроніка — у виготовленні електричних контактів, напівпровідників і РК-дисплеїв завдяки його хорошій електро- та теплопровідності. Медицина — завдяки своїй біосумісності та високій щільності молібден використовується в медичній промисловості для виготовлення імплантатів, кардіостимуляторів та захисту від радіації.

Молібден також широко застосовується в автомобільній промисловості, завдяки високій міцності та стійкості до нагрівання та зношування. Зокрема, його використовують при виготовленні двигунів, вихлопних систем та каталітичних нейтралізаторів.

Раніше ми писали про ключові метали, що формують технологічний прогрес.

Також дізнавайтеся, де видобувають один з найцінніших металів планети — родій.