Головна Індустрії Метал майбутнього — який вигляд має молібден та чим він цінний

Метал майбутнього — який вигляд має молібден та чим він цінний

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 19:25
Молібден під мікроскопом — який вигляд має метал та чому він такий цінний
Мінерал молібденіту. Фото: Вікіпедія

Молібден — метал, про який більшість людей чула значно менше, ніж про золото чи срібло, але його значення для сучасної промисловості важко переоцінити. Його знаходять у природі у вигляді мінералів, а після обробки він перетворюється на блискучі злитки, деталі та сплави, які використовуються у техніці, енергетиці та космічній галузі.

Новини.LIVE розповідають, який вигляд має метал молібден та чому він такий цінний.

Який на вигляд молібден

Молібден у чистому вигляді має сріблясто-сірий колір із характерним металічним блиском, як пояснюється на порталі Chemicool. Його поверхня може бути як гладкою й дзеркальною після полірування, так і матовою, якщо метал щойно отримано з руди або він зберігається без обробки.

Він досить твердий, але водночас ковкий, що дозволяє прокатувати його в тонкі листи чи дріт.

У природі молібден не зустрічається у чистому вигляді — його добувають переважно з мінералу молібденіту (MoS₂), який має вигляд темно-сірих або чорних блискучих пластинок. Після перероблення молібден набуває однорідного металевого вигляду, іноді з легким голубуватим відтінком.

Його зовнішність може змінюватися залежно від форми використання. Якщо говорити про молібден у злитках, то вони масивні, сріблясто-сірі, з чіткими гранями. Порошок молібдену — темно-сірий, дрібнозернистий.

Де використовується молібден

Металевий молібден має різноманітне застосування в різних галузях промисловості. За даними Sscmaterials, зокрема це:

  1. Аерокосмічна та оборонна промисловість — для виготовлення різноманітних виробів, таких як ракетні сопла, деталі літаків і компоненти ракет, завдяки своїй високій міцності, стійкості до тепла та зношування, а також стійкості до корозії.
  2. Електроніка — у виготовленні електричних контактів, напівпровідників і РК-дисплеїв завдяки його хорошій електро- та теплопровідності.
  3. Медицина — завдяки своїй біосумісності та високій щільності молібден використовується в медичній промисловості для виготовлення імплантатів, кардіостимуляторів та захисту від радіації.

Молібден також широко застосовується в автомобільній промисловості, завдяки високій міцності та стійкості до нагрівання та зношування. Зокрема, його використовують при виготовленні двигунів, вихлопних систем та каталітичних нейтралізаторів. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
