Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Металл будущего — как выглядит молибден и чем он ценен

Металл будущего — как выглядит молибден и чем он ценен

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 19:25
Молибден под микроскопом — как выглядит металл и почему он так ценен
Минерал молибденита. Фото: Википедия

Молибден — металл, о котором большинство людей слышало значительно меньше, чем о золоте или серебре, но его значение для современной промышленности трудно переоценить. Его находят в природе в виде минералов, а после обработки он превращается в блестящие слитки, детали и сплавы, которые используются в технике, энергетике и космической отрасли.

Новини.LIVE рассказывают, как выглядит металл молибден и почему он так ценен.

Реклама
Читайте также:

Как выглядит молибден на вид

Молибден в чистом виде имеет серебристо-серый цвет с характерным металлическим блеском, как объясняется на портале Chemicool. Его поверхность может быть как гладкой и зеркальной после полировки, так и матовой, если металл только что получен из руды или хранится без обработки.

Он достаточно твердый, но в то же время ковкий, что позволяет прокатывать его в тонкие листы или проволоку.

В природе молибден не встречается в чистом виде — его добывают преимущественно из минерала молибденита (MoS₂), который имеет вид темно-серых или черных блестящих пластинок. После переработки молибден приобретает однородный металлический вид, иногда с легким голубоватым оттенком.

Его внешность может меняться в зависимости от формы использования. Если говорить о молибдене в слитках, то они массивные, серебристо-серые, с четкими гранями. Порошок молибдена — темно-серый, мелкозернистый.

Где используется молибден

Металлический молибден имеет разнообразное применение в различных отраслях промышленности. По данным Sscmaterials, в частности это:

  1. Аэрокосмическая и оборонная промышленность — для изготовления различных изделий, таких как ракетные сопла, детали самолетов и компоненты ракет, благодаря своей высокой прочности, устойчивости к теплу и износу, а также устойчивости к коррозии.
  2. Электроника — в изготовлении электрических контактов, полупроводников и ЖК-дисплеев благодаря его хорошей электро- и теплопроводности.
  3. Медицина — благодаря своей биосовместимости и высокой плотности молибден используется в медицинской промышленности для изготовления имплантат, кардиостимуляторов и защиты от радиации.

Молибден также широко применяется в автомобильной промышленности, благодаря высокой прочности и устойчивости к нагреванию и износу. В частности его используют при изготовлении двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов.

Ранее мы писали о ключевых металлах, формирующих технологический прогресс.

Также узнавайте, где добывают один из самых ценных металлов планеты — родий.

промышленность добыча полезных ископаемых добыча производство металл
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации