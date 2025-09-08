Видео
Главная Индустрии Дороже золота и платины — какой металл стоит больше

Дороже золота и платины — какой металл стоит больше

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:20
Металл иридий — почему он стоит больше, чем золото
Иридий. Фото: Reuters

На протяжении веков драгоценные металлы были и остаются одним из лучших способов для того, чтобы сохранить капитал. Но золото, серебро и даже платину никак нельзя назвать самыми дорогими металлами в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Какой металл дороже золота

Речь об иридии — химическом элементе с атомным номером 77 с классификацией переходного металла, пишет издание IFLScience. Иридий остается в твердом состоянии при комнатной температуре. Считается, что название "иридий" имеет греческое происхождение и переводится как радуга.

Как и золото, иридий достаточно инертен, у него высокая плотность и температура плавления. Также иридий очень устойчивый к коррозии элемент периодической таблицы.

Иридий впервые обнаружили в 1803 году в платиновых рудах, которые растворяли в "царской водке" — смеси сильно действующих кислот. Это сделал английский химик Смитсон Теннант, который затем занимался активным изучением этого металла.

Из-за высокой плотности иридий почти никогда не встречается в природе в чистой форме. Все потому, что большинство руд, в которых есть иридий, содержат лишь несущественный процент этого драгоценного металла. Такие руды встречаются на территории стран Южной Африки, на Аляске, в Бразилии и Мьянме.

Чаще всего иридий комбинируют с платиной для создания сплавов, которые в итоге содержат 5-10% иридия. Такие сплавы используют для изготовления:

  • ювелирных изделий;
  • наконечников для ручек;
  • хирургических металлов;
  • контактов в электрооборудовании.

Сколько стоит иридий

По состоянию на 7 сентября стоимость иридия составляет более 4600 долларов за одну унцию (28,35 г), по данным на сайте Investing.com. Между тем такое же количество золота стоит 3 653 долларов.

Ранее мы рассказывали о металле молибден и объясняли, почему он так ценен. Узнавайте также, где добывают два самых дорогих редкоземельных металла в мире.

деньги драгоценные металлы металл редкоземельные металлы иридий
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
