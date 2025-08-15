Мировые залежи — где добывают два самых дорогих редкоземельных металла

Два самых дорогих редкоземельных металла в мире — где добывают
Редкоземельные металлы — это стратегически важные ресурсы, без которых невозможно производство современной электроники, военной техники и "зеленой" энергетики. Среди них есть настоящие рекордсмены по стоимости — два металла, цена которых превышает даже золото, однако их запасы ограничены.
Новини.LIVE рассказывают, где есть залежи самых дорогих редкоземельных металлов в мире.
Стоимость драгоценных металлов обычно зависит от их редкости, свойств, процесса добычи, сфер применения и спроса. И если дефицит всегда является постоянной проблемой, то остальные аспекты обычно зависят от новых технологий, политической или экономической ситуации и тому подобное.
По данным портала FXSSI, два самых дорогих редкоземельных металла в мире — это родий и иридий, которые стоят более 650 тысяч долларов за килограмм и более 130 тысяч долларов за килограмм соответственно.
Где добывают родий
Мировая добыча родия составляет лишь около 30 тонн в год, что делает его чрезвычайно редким. В 2025 году около 80% мирового родия поставляет Южно-Африканская Республика.
Основные его источники — месторождения Меренского рифа и UG2 в комплексе Бушвельд, известном большими запасами платиновых металлов. Весомым производителем является также Канада — в бассейне Садбери (Онтарио) родий получают как побочный продукт при добыче никеля и меди.
Небольшие объемы поступают из России, в частности из Норильска, где обрабатывают никелевые и медные руды, но доля этой страны на мировом рынке постепенно уменьшается из-за санкций и ограничений на экспорт.
Где добывают иридий
Иридий — это побочный продукт добычи платины, палладия, никеля. Этот металл преимущественно встречается в Южно-Африканской республике. По данным Геологической службы США, ЮАР производит около 6,16 тонны иридия в год — это более 70 % от мирового объема.
Еще одним поставщиком иридия является Россия (около 20 % мирового объема), где его добывают преимущественно как побочный продукт при обработке никелевых и медных руд, в частности в Норильске.
Канада также имеет запасы этого металла — в основном в Онтарио, Квебеке, Манитобе и Британской Колумбии. Иридий там получают как побочный продукт при добыче других металлов.
В статистике производства иридия, но с небольшим объемом добычи, также присутствуют США и Зимбабве.
