Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Два самых дорогих редкоземельных металла в мире — где добывают

Два самых дорогих редкоземельных металла в мире — где добывают

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:20
Мировые залежи — где добывают два самых дорогих редкоземельных металла
Редкоземельные ископаемые. Фото иллюстративное: Pixabay

Редкоземельные металлы — это стратегически важные ресурсы, без которых невозможно производство современной электроники, военной техники и "зеленой" энергетики. Среди них есть настоящие рекордсмены по стоимости — два металла, цена которых превышает даже золото, однако их запасы ограничены.

Новини.LIVE рассказывают, где есть залежи самых дорогих редкоземельных металлов в мире.

Реклама
Читайте также:

Стоимость драгоценных металлов обычно зависит от их редкости, свойств, процесса добычи, сфер применения и спроса. И если дефицит всегда является постоянной проблемой, то остальные аспекты обычно зависят от новых технологий, политической или экономической ситуации и тому подобное.

По данным портала FXSSI, два самых дорогих редкоземельных металла в мире — это родий и иридий, которые стоят более 650 тысяч долларов за килограмм и более 130 тысяч долларов за килограмм соответственно.

Где добывают родий

Мировая добыча родия составляет лишь около 30 тонн в год, что делает его чрезвычайно редким. В 2025 году около 80% мирового родия поставляет Южно-Африканская Республика.

Основные его источники — месторождения Меренского рифа и UG2 в комплексе Бушвельд, известном большими запасами платиновых металлов. Весомым производителем является также Канада — в бассейне Садбери (Онтарио) родий получают как побочный продукт при добыче никеля и меди.

Небольшие объемы поступают из России, в частности из Норильска, где обрабатывают никелевые и медные руды, но доля этой страны на мировом рынке постепенно уменьшается из-за санкций и ограничений на экспорт.

Где добывают иридий

Иридий — это побочный продукт добычи платины, палладия, никеля. Этот металл преимущественно встречается в Южно-Африканской республике. По данным Геологической службы США, ЮАР производит около 6,16 тонны иридия в год — это более 70 % от мирового объема.

Еще одним поставщиком иридия является Россия (около 20 % мирового объема), где его добывают преимущественно как побочный продукт при обработке никелевых и медных руд, в частности в Норильске.

Канада также имеет запасы этого металла — в основном в Онтарио, Квебеке, Манитобе и Британской Колумбии. Иридий там получают как побочный продукт при добыче других металлов.

В статистике производства иридия, но с небольшим объемом добычи, также присутствуют США и Зимбабве.

Ранее мы писали, как выглядит металл молибден и почему он так ценен.

Также узнавайте, где добывают осмий-187.

добыча полезных ископаемых драгоценные металлы добыча полезные ископаемые редкоземельные металлы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации