Де в Україні розташовані літієві руди та перспективи їх видобутку

Літій називають "білим золотом" сучасної економіки. Цей метал потрібен для виробництва акумуляторів, які живлять смартфони, ноутбуки, електромобілі та іншу техніку. Зростання попиту на електрокари підвищує і ціну літію, що вже змушувало виробників, зокрема Tesla, коригувати вартість авто. Хоча Україна має значні поклади цього металу, промисловий видобуток досі не розпочався.

В нашій країні є чотири розвідані родовища — Полохівське, ділянка "Добра", Шевченківське та "Крута балка", пише видання AIN.UA.

"Запасів там вистачить на мільйони тонн, але кожне з родовищ має власні виклики — від геологічних до правових", — зазначив науковий співробітник геологічного відділу Національного науково-природничого музею НАН України Євген Науменко.

Полохівське родовище літію у Кіровоградській області

Полохівське родовище є найбільшим в Україні та містить три основні рудні тіла з високою концентрацією літію. Однак поклади залягають глибоко — під шаром осадових порід потужністю 60-100 метрів. Геологи дослідили його до глибини 500 метрів, і для розробки потрібна шахта, а не кар’єр.

"Будівництво шахти тут може обійтися у 200 млн дол., а ще близько 300 млн дол. піде на гірничо-збагачувальний комбінат та інфраструктуру", — оцінив Науменко.

Необхідність ГЗК зумовлена складом руди: тут переважають петалітові мінерали, з яких отримують концентрат для виробництва окису або карбонату літію. Це дорожчий процес порівняно з обробкою сподуменових руд, які домінують на світовому ринку.

Додатковою перешкодою є судові спори щодо ділянки. Поки вони тривають, жодних робіт розпочати неможливо.

Літієві руди на ділянці "Добра"

Ділянка "Добра" також розташована у Кіровоградській області, неподалік Полохівського родовища. Окрім літію, тут є тантал, ніобій, рубідій, цезій, берилій, вольфрам, олово і навіть невеликі поклади золота. Літій міститься у петалітових і сподуменових рудах.

Розташування рудних тіл на кількох ділянках (близько 6-7 рудопроявів) і наявність потужної вскриші завтовшки 80-100 м ускладнюють видобуток. Це означає, що доведеться будувати кілька окремих шахт, що підвищує витрати.

Шевченківське родовище літію на Донеччині

Шевченківське родовище розташоване на північному заході Донецької області, зараз на окупованій території та неподалік лінії фронту. До його основних проблем належить і складна гідрогеологія: висока обводненість потребуватиме постійного відкачування великих обсягів води.

Окрім літію, у надрах є польовий шпат і жильний кварц — сировина для скляної та фарфорово-фаянсової промисловості. Однак будь-які роботи можливі лише після звільнення території.

Літієві руди у Крутій балці Запорізької області

Родовища "Крута балка" у Запорізькій області хоч і менші за масштабами, проте багаті на різні корисні копалини: тантал, ніобій, літій, рубідій, цезій, польовий шпат, кварц, цирконій і олово.

Основна складність у розробці — розташування: ділянка виглядає як невеликий кар’єр на березі річки Берда, а поруч розташований дачний масив. Частина приватних ділянок перетинається з межами родовища, що може викликати юридичні суперечки.

Перспективи видобутку літію в Україні

За словами Науменка, найбільший сенс має розробка Полохівського родовища з будівництвом ГЗК. Попри високі витрати, світовий попит на літій та стратегічна важливість ресурсу можуть забезпечити швидку окупність проєкту.

"Українські родовища можуть стати вагомою частиною глобального ринку "білого золота". Але для цього потрібні інвестиції, стабільна безпекова ситуація та врегулювання правових питань", — каже фахівець.

Як повідомлялося, світовий ринок літію зараз дуже нестабільний, оскільки попит на електромобілі зростає повільніше, ніж очікувалося. Це створює труднощі для всієї гірничодобувної галузі, змушуючи її адаптуватися до нових реалій.

Також ми розповідали про літієвий трикутник, сформований Болівією, Чилі та Аргентиною, який містить до 80% світових запасів літію. Попри потенційну вигоду, рішення Болівії залучити для видобутку цього критично важливого металу компанії з Китаю та РФ викликає занепокоєння та може призвести до значних геополітичних проблем для країни.