Ціни на літій різко зросли через Китай — що буде далі

На світовому ринку літію спостерігається різке зростання цін. Поштовхом стала новина про зупинення роботи одного з найбільших родовищ Китаю, яке належить гіганту Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). Після цього інвестори заговорили про можливе призупинення інших проєктів, що пов’язують із проблемою надлишкових виробничих потужностей у китайській економіці.

Реакція фондових ринків була миттєвою, повідомляє агентство Bloomberg. На Гонконгській біржі акції Tianqi Lithium Corp. подорожчали на 19%, а Ganfeng Lithium Group Co. — на 21%. Позитивну динаміку продемонстрували й австралійські гірничодобувні компанії. На Гуанчжоуському ф’ючерсному ринку ціни на літій підскочили до максимально допустимого рівня.

Чому це родовище таке важливе для ринку

Закрите родовище CATL розташоване у провінції Цзянсі, в місті Ічунь — одному з ключових центрів видобутку літію у Китаї. За даними Bank of America, воно забезпечує близько 6% світового видобутку цього металу, а інші родовища регіону — ще щонайменше 5%.

"Я думаю, це означає, що ціна на літій у найближчій перспективі має великий потенціал для зростання", — зазначив співкерівник відділу китайських акцій в одному з провідних банків Метті Чжао.

Як ситуація впливає на світову пропозицію

Раніше виробники літію вже стикалися з проблемою глобального надлишку пропозиції. Її поглибило зниження попиту на електромобілі, зокрема після скасування державних стимулів у США. Це призвело до падіння цін на метал у попередні місяці.

Тепер же закриття такого значного об’єкта в Китаї різко змінює баланс сил. За оцінками аналітиків, навіть кілька місяців простою можуть вплинути на весь ланцюг поставок — від гірничих компаній до виробників акумуляторів.

Причини зупинки та терміни простою

CATL підтвердив, що родовище Цзяньсяво зупинене. Офіційна причина — закінчення терміну дії ліцензії на видобуток, яка спливла 9 серпня. Джерела агентства Bloomberg повідомляють, що компанія намагається отримати оновлену ліцензію, але процес може затягнутися.

Роботу призупинено щонайменше на три місяці.

"Це, безумовно, створить нервозність на ринку, адже гравці побоюються повторення сценарію з іншими родовищами", — прокоментував Чжао.

Як відреагував бізнес і інвестори

Попри офіційні заяви CATL, що зупинка не матиме значного впливу на загальні операції компанії, хвиля спекуляцій уже охопила ринки. Акції компанії спершу зросли на 2,8%, а потім дещо відкоригувалися. Інвестори уважно стежать за розвитком ситуації та можливими новими обмеженнями.

Що чекає ринок літію далі

Аналітики прогнозують, що найближчими тижнями волатильність цін на літій збережеться. Багато що залежатиме від того, як швидко CATL відновить роботу і чи торкнеться регуляторна хвиля інших родовищ.

"Поточна ситуація може стати початком нового цінового циклу, особливо якщо Китай вирішить обмежити експорт або внутрішній видобуток", — додав Чжао.

Як повідомлялось, у всьому світі ринок літію переживає сильну нестабільність, адже прогнозоване зростання попиту на електромобілі не виправдало очікувань. Ця розбіжність між прогнозами та реальністю спричинила резонанс у гірничодобувній галузі, що змушує її адаптуватися до нових умов.

