Як видобуток літію з морської води вирішить глобальну кризу

Літій з моря — як може витіснити шахти та змінити геополітику
Потреба у літії стрімко зростає, адже це ключовий компонент акумуляторів для електромобілів і систем збереження енергії. Глобальний попит на літій збільшився на 63% лише за два роки — з 101 до 165 тисяч тонн у період 2021-2023 років. До 2030 року цей обсяг може зрости ще на 222% — до понад пів мільйона тонн.
Такий стрибок пояснюється розвитком електротранспорту, зростанням інвестицій у зелену енергетику та зменшенням споживання нафти, пише видання Discovery Alert. Особливо це помітно в Китаї, який раніше був одним із головних споживачів нафти у світі.
Криза пропозиції на горизонт
Попри зростання попиту, традиційні джерела літію не встигають за потребами ринку. За прогнозами аналітиків, дефіцит може настати вже у 2027 році.
"Кризу постачання літію не можна зводити лише до батарей — це питання збереження темпів енергетичного переходу", — пояснюють дослідники ринку критично важливих мінералів.
Чому традиційний видобуток літію має обмеження
Проблеми екології та води
Сучасні методи видобутку літію пов’язані з великими екологічними втратами. Відкриті кар’єри та випарні басейни руйнують екосистеми, забруднюють ґрунти та споживають величезні обсяги прісної води — до 500 000 літрів на тонну літію, особливо в посушливих регіонах, як-от пустеля Атакама.
Геополітична концентрація
Понад 85% світового виробництва літію зосереджене в Австралії, Чилі та Китаї. При цьому Китай:
- контролює близько 25% потужностей видобутку;
- має 60% глобальної потужності з переробки;
- до 2026 року стане найбільшим виробником у світі.
Це створює ризики для постачань, особливо в умовах геополітичної нестабільності.
Коливання цін
Попри стабільний попит, ціни на літій у 2023 році впали на 70% через надвиробництво в Китаї. Така нестабільність відлякує інвесторів і стримує розвиток нових проектів за межами Китаю.
Літій з морської води як революційна альтернатива
Дослідники з Аргонської національної лабораторії США та Університету Чикаго розробили новий метод видобутку літію з морської води за допомогою спеціальної мембрани з вермикуліту — природного глинистого мінералу.
Ця мембрана:
- фільтрує іони літію за розміром і зарядом;
- не потребує великої кількості води;
- не створює хімічних відходів;
- базується на доступній і недорогій сировині.
"Наша мембрана здатна ефективно відокремлювати іони літію навіть при їхній надзвичайно малій концентрації", — пояснює авторка дослідження Їнін Лю.
У чому перевага морського літію
У світовому океані міститься близько 230 мільярдів тонн літію — у понад 10 000 разів більше, ніж у наземних запасах. Навіть попри мізерну концентрацію (0,1-0,2 ppm), цього достатньо, щоб забезпечити попит на століття вперед.
Енергетична демократія
Доступ до морської води мають понад 150 країн. Це означає:
- потенційну децентралізацію видобутку;
- зменшення залежності від монополістів;
- розширення економічних вигод на більше країн.
"Мембрана з вермикуліту дозволяє нам переосмислити глобальну залежність від конкретних постачальників", — каже Лю.
Екологічна перевага
Морський видобуток літію:
- не потребує розриття ландшафтів;
- не виснажує прісноводні джерела;
- не створює хімічного бруду;
- не порушує локальні екосистеми.
Це дозволяє вписати джерело літію в логіку сталої енергетики, а не йти з нею в розріз.
Виклики для впровадження технології
Щоб видобуток літію з морської води став масовим, потрібно запустити серійне виробництво мембран, побудувати інфраструктуру на узбережжях та забезпечити енергоефективне перекачування мільярдів літрів води щодня.
За оцінками, на комерційний рівень технологія вийде приблизно через 7-10 років.
Витрати й рентабельність
Хоча початкові капіталовкладення будуть високими, технологія може стати конкурентною завдяки:
- дешевизні сировини;
- зменшенню витрат на логістику;
- уникненню екологічних штрафів і протестів;
- стабільності цін на фоні глобальної нестабільності.
Зростання обсягів морського літію дозволить стабілізувати ціни, зменшити вплив монополій та зробити планування довгострокових проєктів реалістичнішим
Вплив на традиційних виробників
Компанії з високою собівартістю та поганою екологічною репутацією можуть втратити конкурентність. Особливо це стосується австралійських гірничих гігантів, де видобуток коштує дорожче, ніж у Чилі.
Виникає новий тренд — інвестори все більше цікавляться не копальнями, а технологіями фільтрації.
"Коли ресурс стає практично безмежним, головне — технологія, а не родовище", — каже Лю.
Як повідомлялось, сучасний світ покладається на літій, адже без нього неможливе функціонування смартфонів, ноутбуків, планшетів та іншої портативної електроніки. Цей метал є ключовим елементом батарей, що живлять ці пристрої. Відтак, країни зі значними запасами літію стають важливими економічними гравцями, оскільки цей ресурс є одним із найцінніших на Землі.
Також ми розповідали, що Болівія, Чилі та Аргентина володіють 70-80% світових запасів літію, утворюючи "літієвий трикутник". Болівія, яка запросила міжнародні компанії для промислового видобутку, уклала найбільші контракти з китайськими та російськими фірмами, що тепер може спричинити для країни серйозні проблеми.
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