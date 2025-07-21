Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Літій з моря — як може витіснити шахти та змінити геополітику

Літій з моря — як може витіснити шахти та змінити геополітику

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 14:20
Як видобуток літію з морської води вирішить глобальну кризу
Волна в океані. Фото: Freepik

Потреба у літії стрімко зростає, адже це ключовий компонент акумуляторів для електромобілів і систем збереження енергії. Глобальний попит на літій збільшився на 63% лише за два роки — з 101 до 165 тисяч тонн у період 2021-2023 років. До 2030 року цей обсяг може зрости ще на 222% — до понад пів мільйона тонн.

Такий стрибок пояснюється розвитком електротранспорту, зростанням інвестицій у зелену енергетику та зменшенням споживання нафти, пише видання Discovery Alert. Особливо це помітно в Китаї, який раніше був одним із головних споживачів нафти у світі.

Реклама
Читайте також:

Криза пропозиції на горизонт

Попри зростання попиту, традиційні джерела літію не встигають за потребами ринку. За прогнозами аналітиків, дефіцит може настати вже у 2027 році.

"Кризу постачання літію не можна зводити лише до батарей — це питання збереження темпів енергетичного переходу", — пояснюють дослідники ринку критично важливих мінералів.

Чому традиційний видобуток літію має обмеження

Проблеми екології та води

Сучасні методи видобутку літію пов’язані з великими екологічними втратами. Відкриті кар’єри та випарні басейни руйнують екосистеми, забруднюють ґрунти та споживають величезні обсяги прісної води — до 500 000 літрів на тонну літію, особливо в посушливих регіонах, як-от пустеля Атакама.

Геополітична концентрація

Понад 85% світового виробництва літію зосереджене в Австралії, Чилі та Китаї. При цьому Китай:

  • контролює близько 25% потужностей видобутку;
  • має 60% глобальної потужності з переробки;
  • до 2026 року стане найбільшим виробником у світі.

Це створює ризики для постачань, особливо в умовах геополітичної нестабільності.

Коливання цін

Попри стабільний попит, ціни на літій у 2023 році впали на 70% через надвиробництво в Китаї. Така нестабільність відлякує інвесторів і стримує розвиток нових проектів за межами Китаю.

Літій з морської води як революційна альтернатива

Дослідники з Аргонської національної лабораторії США та Університету Чикаго розробили новий метод видобутку літію з морської води за допомогою спеціальної мембрани з вермикуліту — природного глинистого мінералу. 

Ця мембрана:

  • фільтрує іони літію за розміром і зарядом;
  • не потребує великої кількості води;
  • не створює хімічних відходів;
  • базується на доступній і недорогій сировині.

"Наша мембрана здатна ефективно відокремлювати іони літію навіть при їхній надзвичайно малій концентрації", — пояснює авторка дослідження Їнін Лю.

У чому перевага морського літію

У світовому океані міститься близько 230 мільярдів тонн літію — у понад 10 000 разів більше, ніж у наземних запасах. Навіть попри мізерну концентрацію (0,1-0,2 ppm), цього достатньо, щоб забезпечити попит на століття вперед.

Енергетична демократія

Доступ до морської води мають понад 150 країн. Це означає:

  • потенційну децентралізацію видобутку;
  • зменшення залежності від монополістів;
  • розширення економічних вигод на більше країн.

"Мембрана з вермикуліту дозволяє нам переосмислити глобальну залежність від конкретних постачальників", — каже Лю.

Екологічна перевага

Морський видобуток літію:

  • не потребує розриття ландшафтів;
  • не виснажує прісноводні джерела;
  • не створює хімічного бруду;
  • не порушує локальні екосистеми.

Це дозволяє вписати джерело літію в логіку сталої енергетики, а не йти з нею в розріз.

Виклики для впровадження технології

Щоб видобуток літію з морської води став масовим, потрібно запустити серійне виробництво мембран, побудувати інфраструктуру на узбережжях та забезпечити енергоефективне перекачування мільярдів літрів води щодня.

За оцінками, на комерційний рівень технологія вийде приблизно через 7-10 років.

Витрати й рентабельність

Хоча початкові капіталовкладення будуть високими, технологія може стати конкурентною завдяки:

  • дешевизні сировини;
  • зменшенню витрат на логістику;
  • уникненню екологічних штрафів і протестів;
  • стабільності цін на фоні глобальної нестабільності.

Зростання обсягів морського літію дозволить стабілізувати ціни, зменшити вплив монополій та зробити планування довгострокових проєктів реалістичнішим

Вплив на традиційних виробників

Компанії з високою собівартістю та поганою екологічною репутацією можуть втратити конкурентність. Особливо це стосується австралійських гірничих гігантів, де видобуток коштує дорожче, ніж у Чилі.

Виникає новий тренд — інвестори все більше цікавляться не копальнями, а технологіями фільтрації. 

"Коли ресурс стає практично безмежним, головне — технологія, а не родовище", — каже Лю.

Як повідомлялось, сучасний світ покладається на літій, адже без нього неможливе функціонування смартфонів, ноутбуків, планшетів та іншої портативної електроніки. Цей метал є ключовим елементом батарей, що живлять ці пристрої. Відтак, країни зі значними запасами літію стають важливими економічними гравцями, оскільки цей ресурс є одним із найцінніших на Землі.

Також ми розповідали, що Болівія, Чилі та Аргентина володіють 70-80% світових запасів літію, утворюючи "літієвий трикутник". Болівія, яка запросила міжнародні компанії для промислового видобутку, уклала найбільші контракти з китайськими та російськими фірмами, що тепер може спричинити для країни серйозні проблеми.

океан видобуток корисних копалин море видобуток видобуток руд літій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації