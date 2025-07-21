Как добыча лития из морской воды решит глобальный кризис

Волна в океане. Фото: Freepik

Потребность в литии стремительно растет, ведь это ключевой компонент аккумуляторов для электромобилей и систем сохранения энергии. Глобальный спрос на литий увеличился на 63% всего за два года — со 101 до 165 тысяч тонн в период 2021-2023 годов. К 2030 году этот объем может вырасти еще на 222% — до более полумиллиона тонн.

Такой скачок объясняется развитием электротранспорта, ростом инвестиций в зеленую энергетику и уменьшением потребления нефти, пишет издание Discovery Alert. Особенно это заметно в Китае, который ранее был одним из главных потребителей нефти в мире.

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Кризис предложения на горизонте

Несмотря на рост спроса, традиционные источники лития не успевают за потребностями рынка. По прогнозам аналитиков, дефицит может наступить уже в 2027 году.

"Кризис поставок лития нельзя сводить только к батареям — это вопрос сохранения темпов энергетического перехода", — объясняют исследователи рынка критически важных минералов.

Почему традиционная добыча лития имеет ограничения

Проблемы экологии и воды

Современные методы добычи лития связаны с большими экологическими потерями. Открытые карьеры и испарительные бассейны разрушают экосистемы, загрязняют почвы и потребляют огромные объемы пресной воды — до 500 000 литров на тонну лития, особенно в засушливых регионах, таких как пустыня Атакама.

Геополитическая концентрация

Более 85% мирового производства лития сосредоточено в Австралии, Чили и Китае. При этом Китай:

контролирует около 25% мощностей добычи;

имеет 60% глобальной мощности по переработке;

к 2026 году станет крупнейшим производителем в мире.

Это создает риски для поставок, особенно в условиях геополитической нестабильности.

Колебания цен

Несмотря на стабильный спрос, цены на литий в 2023 году упали на 70% из-за перепроизводства в Китае. Такая нестабильность отпугивает инвесторов и сдерживает развитие новых проектов за пределами Китая.

Литий из морской воды как революционная альтернатива

Исследователи из Аргонской национальной лаборатории США и Университета Чикаго разработали новый метод добычи лития из морской воды с помощью специальной мембраны из вермикулита — природного глинистого минерала.

Эта мембрана:

фильтрует ионы лития по размеру и заряду;

не требует большого количества воды;

не создает химических отходов;

базируется на доступном и недорогом сырье.

"Наша мембрана способна эффективно отделять ионы лития даже при их чрезвычайно малой концентрации", — объясняет автор исследования Инин Лю.

В чем преимущество морского лития

В мировом океане содержится около 230 миллиардов тонн лития — более чем в 10 000 раз больше, чем в наземных запасах. Даже несмотря на мизерную концентрацию (0,1-0,2 ppm), этого достаточно, чтобы обеспечить спрос на века вперед.

Энергетическая демократия

Доступ к морской воде имеют более 150 стран. Это означает:

потенциальную децентрализацию добычи;

уменьшение зависимости от монополистов;

расширение экономических выгод на большее количество стран.

"Мембрана из вермикулита позволяет нам переосмыслить глобальную зависимость от конкретных поставщиков", — говорит Лю.

Экологическое преимущество

Морская добыча лития:

не требует разрытия ландшафтов;

не истощает пресноводные источники;

не создает химической грязи;

не нарушает локальные экосистемы.

Это позволяет вписать источник лития в логику устойчивой энергетики, а не идти с ней в разрез.

Вызовы для внедрения технологии

Чтобы добыча лития из морской воды стала массовой, нужно запустить серийное производство мембран, построить инфраструктуру на побережьях и обеспечить энергоэффективную перекачку миллиардов литров воды ежедневно.

По оценкам, на коммерческий уровень технология выйдет примерно через 7-10 лет.

Затраты и рентабельность

Хотя начальные капиталовложения будут высокими, технология может стать конкурентной благодаря:

дешевизне сырья;

уменьшению затрат на логистику;

избежанию экологических штрафов и протестов;

стабильности цен на фоне глобальной нестабильности.

Рост объемов морского лития позволит стабилизировать цены, уменьшить влияние монополий и сделать планирование долгосрочных проектов более реалистичным

Влияние на традиционных производителей

Компании с высокой себестоимостью и плохой экологической репутацией могут потерять конкурентность. Особенно это касается австралийских горных гигантов, где добыча стоит дороже, чем в Чили.

Возникает новый тренд — инвесторы все больше интересуются не рудниками, а технологиями фильтрации.

"Когда ресурс становится практически безграничным, главное — технология, а не месторождение", — говорит Лю.

Как сообщалось, современный мир полагается на литий, ведь без него невозможно функционирование смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой портативной электроники. Этот металл является ключевым элементом батарей, питающих эти устройства. Следовательно, страны со значительными запасами лития становятся важными экономическими игроками, поскольку этот ресурс является одним из самых ценных на Земле.

Также мы рассказывали, что Боливия, Чили и Аргентина владеют 70-80% мировых запасов лития, образуя "литиевый треугольник". Боливия, которая пригласила международные компании для промышленной добычи, заключила крупнейшие контракты с китайскими и российскими фирмами, что теперь может вызвать для страны серьезные проблемы.