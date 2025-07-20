Китай відкрив масштабне родовище з літієм — скільки там запасів

Родовище. Фото: УНІАН

Сучасні люди не уявляють свого життя без смартфонів та зарядок, ноутбуків, планшетів і так далі. Уся ця техніка працює завдяки батареям, ключовим елементом яких є літій. Зараз цей метал можна назвати одним із найцінніших ресурсів на Землі, тож країни, які володіють суттєвими запасами літію, перетворюються у важливих гравців в економіці.

Тим часом геологи в Китаї виявили величезне родовище літію в провінції Хунань, пише видання Discoveryalert.

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Які ще багатства знайшли у родовищі

За попередніми оцінками, у родовищі на території гірничодобувної зони поруч із містом Ченьчжоу, може бути 490 мільйонів тонн літієвої руди. Ба більше — тут знайшли інші критично важливі мінерали у великій кількості, що суттєво підвищує стратегічну та економічну цінність родовища.

Наприклад, розвідувальні групи геологів підтвердили, що тут є рубідій — рідкісний лужний метал, без якого не вдасться виробити спеціальне скло чи електроніку. Також у родовищі є поклади таких цінних ресурсів, як:

вольфрам;

олово.

"Спільне знаходження цих стратегічних мінералів є особливо важливим, оскільки Китай визначив усі чотири елементи — літій, рубідій, вольфрам та олово — як критично важливі ресурси у своїх останніх п’ятирічних планах промислового розвитку, підкреслюючи їхню важливість для передового виробництва та технологічної самодостатності", — йдеться у матеріалі.

Як відкриття вплине на світову економіку

Автори статті вказують на те, що Китай є найбільшим виробником та споживачем літій-іонних акумуляторів. В усі часи країна більше імпортувала літій в значних обсягах з австралійських шахт твердих порід та південноамериканських розсолів. Та тепер усе може кардинально змінитися, оскільки відкриття такого масштабного родовища, ймовірно, зменшить залежність Китаю від імпорту критично важливого матеріалу для акумуляторів.

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