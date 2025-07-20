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Головна Індустрії Запасів на 490 млн тонн — який цінний метал знайшли у Китаї

Запасів на 490 млн тонн — який цінний метал знайшли у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 17:31
Китай відкрив масштабне родовище з літієм — скільки там запасів
Родовище. Фото: УНІАН

Сучасні люди не уявляють свого життя без смартфонів та зарядок, ноутбуків, планшетів і так далі. Уся ця техніка працює завдяки батареям, ключовим елементом яких є літій. Зараз цей метал можна назвати одним із найцінніших ресурсів на Землі, тож країни, які володіють суттєвими запасами літію, перетворюються у важливих гравців в економіці.

Тим часом геологи в Китаї виявили величезне родовище літію в провінції Хунань, пише видання Discoveryalert

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Які ще багатства знайшли у родовищі

За попередніми оцінками, у родовищі на території гірничодобувної зони поруч із містом Ченьчжоу, може бути 490 мільйонів тонн літієвої руди. Ба більше — тут знайшли інші критично важливі мінерали у великій кількості, що суттєво підвищує стратегічну та економічну цінність родовища. 

Наприклад, розвідувальні групи геологів підтвердили, що тут є рубідій — рідкісний лужний метал, без якого не вдасться виробити спеціальне скло чи електроніку. Також у родовищі є поклади таких цінних ресурсів, як:

  • вольфрам;
  • олово. 

"Спільне знаходження цих стратегічних мінералів є особливо важливим, оскільки Китай визначив усі чотири елементи — літій, рубідій, вольфрам та олово — як критично важливі ресурси у своїх останніх п’ятирічних планах промислового розвитку, підкреслюючи їхню важливість для передового виробництва та технологічної самодостатності", — йдеться у матеріалі. 

Як відкриття вплине на світову економіку

Автори статті вказують на те, що Китай є найбільшим виробником та споживачем літій-іонних акумуляторів. В усі часи країна більше імпортувала літій в значних обсягах  з австралійських шахт твердих порід та південноамериканських розсолів. Та тепер усе може кардинально змінитися, оскільки відкриття такого масштабного родовища, ймовірно, зменшить залежність Китаю від імпорту критично важливого матеріалу для акумуляторів.

Раніше ми розповідали, що науковці зробили історичний прорив у видобутку корисних копалин. Їм, зокрема, вдалося винайти новий спосіб отримати літій. Дізнавайтесь також, звідки видобувають мідь

Китай метал запас родовище літій мінерали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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