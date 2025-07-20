Китай открыл масштабное месторождение с литием — сколько там запасов

Месторождение. Фото: УНИАН

Современные люди не представляют своей жизни без смартфонов и зарядок, ноутбуков, планшетов и так далее. Вся эта техника работает благодаря батареям, ключевым элементом которых является литий. Сейчас этот металл можно назвать одним из самых ценных ресурсов на Земле, поэтому страны, которые обладают существенными запасами лития, превращаются в важных игроков в экономике.

Между тем геологи в Китае обнаружили огромное месторождение лития в провинции Хунань, пишет издание Discoveryalert.

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Какие еще богатства нашли в месторождении

По предварительным оценкам, в месторождении на территории горнодобывающей зоны рядом с городом Чэньчжоу, может быть 490 миллионов тонн литиевой руды. Более того — здесь нашли и другие критически важные минералы в большом количестве, что существенно повышает стратегическую и экономическую ценность месторождения.

Например, разведывательные группы геологов подтвердили, что здесь есть рубидий — редкий щелочной металл, без которого не удастся произвести специальное стекло или электронику. Также в месторождении есть залежи таких ценных ресурсов, как:

вольфрам;

олово.

"Совместное нахождение этих стратегических минералов особенно важно, поскольку Китай определил все четыре элемента — литий, рубидий, вольфрам и олово - как критически важные ресурсы в своих последних пятилетних планах промышленного развития, подчеркивая их важность для передового производства и технологической самодостаточности", — говорится в материале.

Как открытие повлияет на мировую экономику

Авторы статьи указывают на то, что Китай является крупнейшим производителем и потребителем литий-ионных аккумуляторов. Во все времена страна больше импортировала литий в значительных объемах из австралийских шахт твердых пород и южноамериканских рассолов. Но теперь все может кардинально измениться, поскольку открытие такого масштабного месторождения, вероятно, уменьшит зависимость Китая от импорта критически важного материала для аккумуляторов.

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