Цены на литий резко выросли из-за Китая — что будет дальше

На мировом рынке лития наблюдается резкий рост цен. Толчком стала новость об остановке работы одного из крупнейших месторождений Китая, которое принадлежит гиганту Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). После этого инвесторы заговорили о возможной приостановке других проектов, что связывают с проблемой избыточных производственных мощностей в китайской экономике.

Реакция фондовых рынков была мгновенной, сообщает агентство Bloomberg. На Гонконгской бирже акции Tianqi Lithium Corp. подорожали на 19%, а Ganfeng Lithium Group Co. — на 21%. Положительную динамику продемонстрировали и австралийские горнодобывающие компании. На Гуанчжоуском фьючерсном рынке цены на литий подскочили до максимально допустимого уровня.

Почему это месторождение так важно для рынка

Закрытое месторождение CATL расположено в провинции Цзянси, в городе Ичунь — одном из ключевых центров добычи лития в Китае. По данным Bank of America, оно обеспечивает около 6% мировой добычи этого металла, а другие месторождения региона - еще не менее 5%.

"Я думаю, это означает, что цена на литий в ближайшей перспективе имеет большой потенциал для роста", — отметил соруководитель отдела китайских акций в одном из ведущих банков Мэтти Чжао.

Как ситуация влияет на мировое предложение

Ранее производители лития уже сталкивались с проблемой глобального избытка предложения. Ее усугубило снижение спроса на электромобили, в частности после отмены государственных стимулов в США. Это привело к падению цен на металл в предыдущие месяцы.

Теперь же закрытие столь значительного объекта в Китае резко меняет баланс сил. По оценкам аналитиков, даже несколько месяцев простоя могут повлиять на всю цепочку поставок - от горных компаний до производителей аккумуляторов.

Причины остановки и сроки простоя

CATL подтвердил, что месторождение Цзяньсяво остановлено. Официальная причина — истечение срока действия лицензии на добычу, который истек 9 августа. Источники агентства Bloomberg сообщают, что компания пытается получить обновленную лицензию, но процесс может затянуться.

Работа приостановлена как минимум на три месяца.

"Это, безусловно, создаст нервозность на рынке, ведь игроки опасаются повторения сценария с другими месторождениями", — прокомментировал Чжао.

Как отреагировал бизнес и инвесторы

Несмотря на официальные заявления CATL, что остановка не окажет значительного влияния на общие операции компании, волна спекуляций уже охватила рынки.

Акции компании сначала выросли на 2,8%, а затем несколько откорректировались. Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации и возможными новыми ограничениями.

Что ждет рынок лития дальше

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели волатильность цен на литий сохранится. Многое будет зависеть от того, как быстро CATL возобновит работу и коснется ли регуляторная волна других месторождений.

"Текущая ситуация может стать началом нового ценового цикла, особенно если Китай решит ограничить экспорт или внутреннюю добычу", — добавил Чжао.

Как сообщалось, во всем мире рынок лития переживает сильную нестабильность, ведь прогнозируемый рост спроса на электромобили не оправдал ожиданий. Это расхождение между прогнозами и реальностью вызвало резонанс в горнодобывающей отрасли, что заставляет ее адаптироваться к новым условиям.

Также мы рассказывали о литиевом треугольнике, образованном Боливией, Чили и Аргентиной, содержащем до 80% мировых запасов лития. Несмотря на это, Боливия, которая обладает наибольшими запасами, решила сотрудничать с компаниями из Китая и РФ, что потенциально может вызвать серьезные проблемы для страны.