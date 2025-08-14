Где в Украине находятся литиевые руды и перспективы их добычи

Спецтехника на месторождении. Фото: Unsplash

Литий называют "белым золотом" современной экономики. Этот металл нужен для производства аккумуляторов, которые питают смартфоны, ноутбуки, электромобили и другую технику. Рост спроса на электрокары повышает и цену лития, что уже заставляло производителей, в частности Tesla, корректировать стоимость авто. Хотя Украина имеет значительные залежи этого металла, промышленная добыча до сих пор не началась.

В нашей стране есть четыре разведанных месторождения — Полоховское, участок "Добра", Шевченковское и "Крутая балка", пишет издание AIN.UA.

"Запасов там хватит на миллионы тонн, но каждое из месторождений имеет собственные вызовы — от геологических до правовых", — отметил научный сотрудник геологического отдела Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Евгений Науменко.

Полоховское месторождение лития в Кировоградской области

Полоховское месторождение является крупнейшим в Украине и содержит три основных рудных тела с высокой концентрацией лития. Однако залежи залегают глубоко — под слоем осадочных пород мощностью 60-100 метров. Геологи исследовали его до глубины 500 метров, и для разработки нужна шахта, а не карьер.

"Строительство шахты здесь может обойтись в 200 млн долл., а еще около 300 млн долл. пойдет на горно-обогатительный комбинат и инфраструктуру", — оценил Науменко.

Необходимость ГОКа обусловлена составом руды: здесь преобладают петалитовые минералы, из которых получают концентрат для производства окиси или карбоната лития. Это более дорогой процесс по сравнению с обработкой сподуменовых руд, которые доминируют на мировом рынке.

Дополнительным препятствием являются судебные споры по участку. Пока они продолжаются, никаких работ начать невозможно.

Литиевые руды на участке "Добра"

Участок "Добра" также находится в Кировоградской области, неподалеку Полоховского месторождения. Кроме лития, здесь есть тантал, ниобий, рубидий, цезий, бериллий, вольфрам, олово и даже небольшие залежи золота. Литий содержится в петалитовых и сподуменовых рудах.

Расположение рудных тел на нескольких участках (около 6-7 рудопроявлений) и наличие мощной вскрыши толщиной 80-100 м затрудняют добычу. Это означает, что придется строить несколько отдельных шахт, что повышает затраты.

Шевченковское месторождение лития в Донецкой области

Шевченковское месторождение расположено на северо-западе Донецкой области, сейчас на оккупированной территории и недалеко от линии фронта. К его основным проблемам относится и сложная гидрогеология: высокая обводненность потребует постоянной откачки больших объемов воды.

Кроме лития, в недрах есть полевой шпат и жильный кварц — сырье для стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности. Однако любые работы возможны только после освобождения территории.

Литиевые руды в Крутой балке Запорожской области

Месторождения "Крутая балка" в Запорожской области хоть и меньше по масштабам, однако богаты на различные полезные ископаемые: тантал, ниобий, литий, рубидий, цезий, полевой шпат, кварц, цирконий и олово.

Основная сложность в разработке — расположение: участок выглядит как небольшой карьер на берегу реки Берда, а рядом находится дачный массив. Часть частных участков пересекается с границами месторождения, что может вызвать юридические споры.

Перспективы добычи лития в Украине

По словам Науменко, наибольший смысл имеет разработка Полоховского месторождения со строительством ГОКа. Несмотря на высокие затраты, мировой спрос на литий и стратегическая важность ресурса могут обеспечить быструю окупаемость проекта.

"Украинские месторождения могут стать весомой частью глобального рынка "белого золота". Но для этого нужны инвестиции, стабильная ситуация с безопасностью и урегулирование правовых вопросов", — говорит специалист.

Как сообщалось, мировой рынок лития сейчас очень нестабилен, поскольку спрос на электромобили растет медленнее, чем ожидалось. Это создает трудности для всей горнодобывающей отрасли, заставляя ее адаптироваться к новым реалиям.

Также мы рассказывали о литиевом треугольнике, сформированном Боливией, Чили и Аргентиной, содержащем до 80% мировых запасов лития. Несмотря на потенциальную выгоду, решение Боливии привлечь для добычи этого критически важного металла компании из Китая и РФ вызывает беспокойство и может привести к значительным геополитическим проблемам для страны.