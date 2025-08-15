Відео
Головна Індустрії Два найдорожчих рідкісноземельних метали у світі — де видобувають

Два найдорожчих рідкісноземельних метали у світі — де видобувають

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:20
Світові поклади — де видобувають два найдорожчих рідкісноземельних метали
Рідкісноземельні копалини. Фото ілюстративне: Pixabay

Рідкісноземельні метали — це стратегічно важливі ресурси, без яких неможливе виробництво сучасної електроніки, військової техніки та "зеленої" енергетики. Серед них є справжні рекордсмени за вартістю — два метали, ціна яких перевищує навіть золото, проте їхні запаси обмежені.

Новини.LIVE розповідають, де є поклади найдорожчих рідкісноземельних металів у світі.

Читайте також:

Вартість дорогоцінних металів зазвичай залежить від їх рідкості, властивостей, процесу видобутку, сфер застосування та попиту. І якщо дефіцит завжди є постійною проблемою, то решта аспектів зазвичай залежать від нових технологій, політичної чи економічної ситуації тощо.

За даними порталу FXSSI, два найдорожчих рідкісноземельних металів у світі — це родій та іридій, які коштують понад 650 тисяч доларів за кілограм та понад 130 тисяч доларів за кілограм відповідно.

Де видобувають родій

Світовий видобуток родію становить лише близько 30 тонн на рік, що робить його надзвичайно рідкісним. У 2025 році близько 80 % світового родію постачає Південно-Африканська Республіка.

Основні його джерела — родовища Меренського рифу та UG2 у комплексі Бушвельд, відомому великими запасами платинових металів. Вагомим виробником є також Канада — у басейні Садбері (Онтаріо) родій отримують як побічний продукт під час видобутку нікелю та міді.

Невеликі обсяги надходять з Росії, зокрема з Норильська, де обробляють нікелеві та мідні руди, але частка цієї країни на світовому ринку поступово зменшується через санкції та обмеження на експорт.

Де видобувають іридій

Іридій — це побічний продукт видобутку платини, паладію, нікелю.  Цей метал переважно зустрічається у Південно-Африканській республіці. За даними Геологічної служби США, ПАР виробляє близько 6,16 тонни іридію на рік — це понад 70 % від світового обсягу.

Ще одним постачальником іридію є Росія (близько 20 % світового обсягу), де його видобувають переважно як побічний продукт при обробці нікелевих та мідних руд, зокрема в Норильську. 

Канада також має запаси цього металу — здебільшого в Онтаріо, Квебеку, Манітобі та Британській Колумбії. Іридій там отримують як побічний продукт при видобутку інших металів.

У статистиці виробництва іридію, але з невеликим обсягом видобутку, також присутні США та Зімбабве.

Раніше ми писали, який вигляд має метал молібден та чому він такий цінний.

Також дізнавайтеся, де видобувають осмій-187

видобуток корисних копалин дорогоцінні метали видобуток корисні копалини рідкісноземельні метали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
