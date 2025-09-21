Ціни на брухт міді в Україні — скільки коштує 1 кг у вересні та де знайти метал

Брухт міді. Фото: кадр із відео

Українці можуть здати на брухт різноманітні вироби з чорних і кольорових металів. Деякі конструкції більш вигідно продавати з огляду на цінність конкретної сировини. Наприклад, одним із найприбутковіших металів вважається мідь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт міді у вересні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Ціни на брухт міді в Україні

Цей кольоровий метал стабільно затребуваний, оскільки легко піддається повторному перероблюванню без втрати якості. Ресурс використовують у багатьох сферах діяльності, зокрема електротехніці, машинобудуванні, промисловості тощо. Іншими словами, українцям не варто хвилюватися через низький попит у пунктах прийому.

Що стосується цін, вони також здатні приємно вразити наших громадян. У середньому кілограм міді коштує 320 грн, хоча кінцевий прибуток може відрізнятися залежно від багатьох факторів. Наприклад, наявності іржі чи бруду, домішок і неперероблюваних компонентів. Плюс вартість коливається по регіонах.

Ми перевірили, скільки дають за 1 кілограм брухту міді в різних областях України станом на другу половину вересня 2025 року:

Київська область — від 240 до 350 грн;

Запорізька область — від 312 до 363 грн;

Вінницька область — від 320 до 345 грн;

Львівська область — від 300 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 357 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 300 грн;

Харківська область — від 290 до 362 грн.

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Щоб здати брухт міді на повторне перероблювання, не потрібно далеко ходити, оскільки вироби зі вмістом цього кольорового металу є вдома у багатьох українців. Шукати треба у застарілій/поламаній побутовій техніці, наприклад, холодильниках, пральних машинах, телевізорах, фенах тощо.

Плюс мідь входить у склад меблевої фурнітури (дверні ручки і замки), побутових речей (кухонне приладдя, сувеніри, монети), сантехнічних виробів. Не варто забувати про мідні дроти і кабелі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають великі запаси золота — близько 8 133,5 т, що зміцнює долар як резервну валюту. Водночас запаси Німеччини (3 351,5 т) й Італії (2 451,8 т) гарантують стабільність євро.

Також ми писали, що іридій коштує більше золота, оскільки він рідкісніший і майже не трапляється у чистій формі. Цей метал застосовують у сплавах для ювелірних виробів, медицини й електроніки.