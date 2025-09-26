Почему лом в Украине стал редкостью — что происходит в отрасли и какие перспективы

Металлолом на свалке. Фото: Freepik

Украинская ломозаготовка переживает кризис, который угрожает ее существованию. Объемы сбора металлолома за годы независимости сократились в шесть раз, и причины этого — не только война, но и системные проблемы экономики. Деиндустриализация, упадок машиностроения и устаревший металлофонд ставят отрасль на грань выживания.

Пик заготовки лома в Украине пришелся на 2000 год, когда объем достиг 11 млн тонн, пишет издание GMK-Center. Это было следствием утилизации советских заводов, оставшихся без работы.

Уже с 2001 года началось стабильное падение. Причина очевидна — ресурсная база исчерпывалась. Если в 2006 году металлофонд оценивали в 670 млн тонн, то к 2019 году он сократился до 452 млн тонн.

"Проблема обострилась из-за почти полного отсутствия инвестиций в обновление инфраструктуры, транспорта и оборудования. Степень износа металлофонда превысила 90%, но замена не произошла. Яркий пример — "Укрзализныця", которая планировала обновить десятки тысяч вагонов, но программа так и не была выполнена. Старые вагоны не порезали на металлолом, а продолжали эксплуатировать", — отмечается в материале.

Машиностроение как главный источник лома

Уменьшение объемов машиностроительного производства стало ключевым фактором падения ломозаготовки. Выпуск грузовых вагонов с 2003 по 2024 год упал на 93%, производство электродвигателей — на 88%, цистерн — на 85%, тракторов — на 81%.

Машиностроение формирует лом не только через амортизацию техники, но и через отходы производства. Но фактически вся отрасль разрушилась: закрылись ЗАЗ, ЛАЗ, ЛуАЗ, КрАЗ и другие предприятия. Доля машиностроения в ВВП Украины упала с 30,5% в 1991 году до 11-12% в последние годы.

Основные причины падения машиностроения:

потеря рынка сбыта в России;

низкая конкурентоспособность на европейском рынке;

отсутствие инвестиций в модернизацию;

технологическое отставание от мировых производителей.

Почему потенциал ломозаготовки исчерпан

Сегодня более 70% украинского лома — это амортизационные остатки советского металлофонда. Поскольку новых ресурсов не создается, объем сбора уменьшается естественным образом. Украина занимает одно из последних мест в мире по потреблению стали на душу населения.

До войны 80% потребления приходилось на строительство, но арматура из бетона в Украине фактически не изымается. Это означает, что значительная часть стали вообще не попадает в лом.

Даже нынешний уровень заготовки — около 1,7 млн тонн в год — соответствует верхней границе возможностей страны. Это не временное падение, а новая "норма".

Война как катализатор проблем

Полномасштабная война еще больше разрушила систему ломозаготовки. Донетчина, Луганщина, Запорожье, Херсонщина, часть Харьковщины и Сумщины раньше давали до 1 млн тонн лома ежегодно. Сегодня эти объемы фактически обнулились.

Количество компаний сократилось с 1 700 в 2009 году до примерно 100-120 в 2025-м. Даже утилизация военной техники не стала выходом: правовая база несовершенна, а значительные запасы металла остаются на заминированных территориях. Разминирование будет длиться годами.

Факторы, которые больше всего повлияли на рынок лома в военные годы:

сокращение промышленного производства;

потеря контролируемых территорий;

разрушение логистики;

нехватка рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции.

Перспективы украинской ломозаготовки металлолома

Объемы заготовки непосредственно связаны с развитием машиностроения. Страны-лидеры в сфере экспорта лома имеют мощные машиностроительные комплексы, генерирующие до половины экспорта. В Украине же вклад отрасли в экспорт — всего около 10-12%.

Попытки найти новые рынки сбыта, в частности в вагоностроении, остаются единичными. Но в высокотехнологичных сегментах, таких как турбины или авиадвигатели, выйти на европейский рынок практически нереально из-за технологического отставания.

В 2025 году ассоциация "УАВтормет" прогнозирует сбор 1,45-1,65 млн тонн лома. Это соответствует нынешнему потенциалу, но не покроет будущие потребности сталелитейных компаний. Рост потребления в 2-3 раза не будет обеспечен внутренним рынком.

Что может спасти отрасль

Будущее ломозаготовки напрямую зависит от возрождения промышленности. Если удастся создать новое машиностроительное производство с ориентацией на европейские стандарты и рынки, объем ресурса возрастет. Если же страна останется в нынешних реалиях деиндустриализации, то ломозаготовка будет балансировать на уровне 1,5 млн тонн и постепенно потеряет экономическое значение.

Что нужно для восстановления отрасли:

масштабные инвестиции в производство;

создание стимулов для обновления оборудования и транспорта;

развитие технологий утилизации в строительном секторе;

эффективная законодательная база для работы с военным ломом.

Как сообщалось, продажа металлолома может стать для украинцев источником дополнительного дохода. Однако следует учитывать, что существуют ограничения на прием определенных изделий и конструкций, поэтому собирать все подряд нет смысла.

Также из-за нехватки сырья и риска остановки производства, на что жаловались металлурги, Еврокомиссия решила мониторить торговлю металлоломом. Под контроль попал лом черных металлов, алюминия и меди.