ЕС вводит мониторинг за ломом — почему стратегическое сырье исчезает с рынка

Переработка лома. Фото: Pexels

Европейская комиссия объявила о запуске мониторинга торговли ломом — в частности, черных металлов, алюминия и меди. Это решение приняли из-за жалоб металлургов на нехватку сырья и риск остановки производства.

О том, почему Европа может столкнуться с нехваткой лома, сообщает Reuters.

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В ЕК отмечают, что лом — стратегический ресурс для производства стали и цветных металлов, а также важный элемент перехода ЕС к "зеленой" экономике. Однако значительную часть собранного лома Европа экспортирует в Азию и Турцию, что уменьшает его доступность для собственной промышленности.

Ситуацию осложняют и внешние факторы. США ввели 50% пошлины на некоторые стальные и алюминиевые изделия (кроме лома). Это стимулировало рост экспорта алюминиевого лома из ЕС на американский рынок.

Еврокомиссия планирует собрать статистику и определить, какие шаги предпринимать дальше.

Грозит ли Украине дефицит лома

В Украине проблема дефицита лома также обостряется — его заготовка упала до самых низких уровней с 1995 года (исключение — 2022-й). Причины:

война;

нехватка инвестиций;

остановка предприятий.

В то же время экспорт лома растет: в апреле он достиг 46 тыс. тонн, что на 95% больше, чем в прошлом году.

Часть поставок происходит по "серой схеме". Сначала лом продают в страны ЕС с пошлиной 10 евро за тонну, а оттуда — в Турцию, чтобы избежать уплаты 180 евро пошлины. Из-за этого госбюджет Украины уже потерял более 3 млрд грн.

Ранее мы писали, что Украина может оказаться перед угрозой дефицита лома — ключевого ресурса для восстановления инфраструктуры и работы металлургической отрасли. Причиной этого является масштабный вывоз лома за пределы страны.

Также мы рассказывали, что титан относится к редким и стратегически важным металлам. Его роль является чрезвычайно весомой для оборонной промышленности, судостроения, авиационной сферы и создания инновационных технологий. При этом Украина входит в число мировых лидеров по запасам этого ценного ресурса.