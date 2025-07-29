ЄС вводить моніторинг за брухтом — чому стратегічна сировина зникає з ринку

Перероблення брухту. Фото: Pexels

Європейська комісія оголосила про запуск моніторингу торгівлі брухтом — зокрема чорних металів, алюмінію та міді. Це рішення ухвалили через скарги металургів на нестачу сировини та ризик зупинки виробництва.

Про те, чому Європа може зіткнутися з нестачею брухту, повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Чому ЄС бракує брухту та що із цим планують робити

У ЄК наголошують, що брухт — стратегічний ресурс для виробництва сталі та кольорових металів, а також важливий елемент переходу ЄС до "зеленої" економіки. Проте значну частину зібраного брухту Європа експортує в Азію та Туреччину, що зменшує його доступність для власної промисловості.

Ситуацію ускладнюють і зовнішні фактори. США ввели 50% мита на деякі сталеві та алюмінієві вироби (окрім брухту). Це стимулювало зростання експорту алюмінієвого брухту з ЄС до американського ринку.

Єврокомісія планує зібрати статистику та визначити, які кроки робити далі.

Чи загрожує Україні дефіцит брухту

В Україні проблема дефіциту брухту також загострюється — його заготівля впала до найнижчих рівнів із 1995 року (виняток — 2022-й). Причини:

війна;

брак інвестицій;

зупинка підприємств.

Водночас експорт брухту зростає: у квітні він досяг 46 тис. тонн, що на 95% більше, ніж торік.

Частина поставок відбувається за "сірою схемою". Спершу брухт продають до країн ЄС із митом 10 євро за тонну, а звідти — до Туреччини, щоб уникнути сплати 180 євро мита. Через це держбюджет України вже втратив понад 3 млрд грн.

Раніше ми писали, що Україна може опинитися перед загрозою дефіциту брухту — ключового ресурсу для відбудови інфраструктури та роботи металургійної галузі. Причиною цього є масштабне вивезення брухту за межі країни.

Також ми розповідали, що титан належить до рідкісних і стратегічно важливих металів. Його роль є надзвичайно вагомою для оборонної промисловості, суднобудування, авіаційної сфери та створення інноваційних технологій. При цьому Україна входить до числа світових лідерів за запасами цього цінного ресурсу.