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Головна Індустрії Єврокомісія відстежуватиме експорт брухту — в чому причина

Єврокомісія відстежуватиме експорт брухту — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:32
ЄС вводить моніторинг за брухтом — чому стратегічна сировина зникає з ринку
Перероблення брухту. Фото: Pexels

Європейська комісія оголосила про запуск моніторингу торгівлі брухтом — зокрема чорних металів, алюмінію та міді. Це рішення ухвалили через скарги металургів на нестачу сировини та ризик зупинки виробництва.

Про те, чому Європа може зіткнутися з нестачею брухту, повідомляє Reuters.

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Чому ЄС бракує брухту та що із цим планують робити

У ЄК наголошують, що брухт — стратегічний ресурс для виробництва сталі та кольорових металів, а також важливий елемент переходу ЄС до "зеленої" економіки. Проте значну частину зібраного брухту Європа експортує в Азію та Туреччину, що зменшує його доступність для власної промисловості.

Ситуацію ускладнюють і зовнішні фактори. США ввели 50% мита на деякі сталеві та алюмінієві вироби (окрім брухту). Це стимулювало зростання експорту алюмінієвого брухту з ЄС до американського ринку.

Єврокомісія планує зібрати статистику та визначити, які кроки робити далі.

Чи загрожує Україні дефіцит брухту

В Україні проблема дефіциту брухту також загострюється — його заготівля впала до найнижчих рівнів із 1995 року (виняток — 2022-й). Причини:

  • війна;
  • брак інвестицій;
  • зупинка підприємств.

Водночас експорт брухту зростає: у квітні він досяг 46 тис. тонн, що на 95% більше, ніж торік.

Частина поставок відбувається за "сірою схемою". Спершу брухт продають до країн ЄС із митом 10 євро за тонну, а звідти — до Туреччини, щоб уникнути сплати 180 євро мита. Через це держбюджет України вже втратив понад 3 млрд грн.

Раніше ми писали, що Україна може опинитися перед загрозою дефіциту брухту — ключового ресурсу для відбудови інфраструктури та роботи металургійної галузі. Причиною цього є масштабне вивезення брухту за межі країни.

Також ми розповідали, що титан належить до рідкісних і стратегічно важливих металів. Його роль є надзвичайно вагомою для оборонної промисловості, суднобудування, авіаційної сфери та створення інноваційних технологій. При цьому Україна входить до числа світових лідерів за запасами цього цінного ресурсу.

промисловість дефіцит металолом метал металурги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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