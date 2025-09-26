Чому брухт в Україні став рідкістю — що відбувається в галузі та які перспективи

Металобрухт на звалищі. Фото: Freepik

Українська брухтозаготівля переживає кризу, яка загрожує її існуванню. Обсяги збору металобрухту за роки незалежності скоротилися вшестеро, і причини цього — не лише війна, а й системні проблеми економіки. Деіндустріалізація, занепад машинобудування та застарілий металофонд ставлять галузь на межу виживання.

Пік заготівлі брухту в Україні припав на 2000 рік, коли обсяг сягнув 11 млн тонн, пише видання GMK-Center. Це було наслідком утилізації радянських заводів, що залишилися без роботи.

Вже з 2001 року почалося стабільне падіння. Причина очевидна — ресурсна база вичерпувалася. Якщо у 2006 році металофонд оцінювали у 670 млн тонн, то до 2019 року він скоротився до 452 млн тонн.

"Проблема загострилася через майже повну відсутність інвестицій в оновлення інфраструктури, транспорту і обладнання. Ступінь зносу металофонду перевищив 90%, але заміна не відбулася. Яскравий приклад — "Укрзалізниця", яка планувала оновити десятки тисяч вагонів, але програма так і не була виконана. Старі вагони не порізали на брухт, а продовжували експлуатувати", — наголошується у матеріалі.

Машинобудування як головне джерело брухту

Зменшення обсягів машинобудівного виробництва стало ключовим фактором падіння брухтозаготівлі. Випуск вантажних вагонів з 2003 по 2024 рік впав на 93%, виробництво електродвигунів — на 88%, цистерн — на 85%, тракторів — на 81%.

Машинобудування формує брухт не лише через амортизацію техніки, а й через відходи виробництва. Але фактично вся галузь зруйнувалася: закрилися ЗАЗ, ЛАЗ, ЛуАЗ, КрАЗ та інші підприємства. Частка машинобудування у ВВП України впала з 30,5% у 1991 році до 11–12% останніми роками.

Основні причини падіння машинобудування:

втрата ринку збуту в Росії;

низька конкурентоспроможність на європейському ринку;

відсутність інвестицій у модернізацію;

технологічне відставання від світових виробників.

Чому потенціал брухтозаготівлі вичерпано

Сьогодні понад 70% українського брухту — це амортизаційні залишки радянського металофонду. Оскільки нових ресурсів не створюється, обсяг збору зменшується природним чином. Україна посідає одне з останніх місць у світі за споживанням сталі на душу населення.

До війни 80% споживання припадало на будівництво, але арматуру з бетону в Україні фактично не вилучають. Це означає, що значна частина сталі взагалі не потрапляє у брухт.

Навіть нинішній рівень заготівлі — близько 1,7 млн тонн на рік — відповідає верхній межі можливостей країни. Це не тимчасове падіння, а нова "норма".

Війна як каталізатор проблем

Повномасштабна війна ще більше зруйнувала систему брухтозаготівлі. Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина, частина Харківщини та Сумщини раніше давали до 1 млн тонн брухту щороку. Сьогодні ці обсяги фактично обнулилися.

Кількість компаній скоротилася з 1700 у 2009 році до приблизно 100-120 у 2025-му. Навіть утилізація військової техніки не стала виходом: правова база недосконала, а значні запаси металу залишаються на замінованих територіях. Розмінування триватиме роками.

Фактори, які найбільше вплинули на ринок брухту у воєнні роки:

скорочення промислового виробництва;

втрата контрольованих територій;

руйнування логістики;

нестача робочої сили через мобілізацію та еміграцію.

Перспективи української брухтозаготівлі

Обсяги заготівлі безпосередньо пов’язані з розвитком машинобудування. Країни-лідери у сфері експорту брухту мають потужні машинобудівні комплекси, що генерують до половини експорту. В Україні ж внесок галузі в експорт — лише близько 10-12%.

Спроби знайти нові ринки збуту, зокрема у вагонобудуванні, залишаються поодинокими. Але у високотехнологічних сегментах, як-от турбіни чи авіадвигуни, вийти на європейський ринок практично нереально через технологічне відставання.

У 2025 році асоціація "УАВтормет" прогнозує збір 1,45-1,65 млн тонн брухту. Це відповідає нинішньому потенціалу, але не покриє майбутні потреби сталеливарних компаній. Зростання споживання у 2-3 рази не буде забезпечене внутрішнім ринком.

Що може врятувати галузь

Майбутнє брухтозаготівлі напряму залежить від відродження промисловості. Якщо вдасться створити нове машинобудівне виробництво з орієнтацією на європейські стандарти та ринки, обсяг ресурсу зросте. Якщо ж країна залишиться у нинішніх реаліях деіндустріалізації, то брухтозаготівля буде балансувати на рівні 1,5 млн тонн і поступово втратить економічне значення.

Що потрібно для відновлення галузі:

масштабні інвестиції у виробництво;

створення стимулів для оновлення обладнання та транспорту;

розвиток технологій утилізації у будівельному секторі;

ефективна законодавча база для роботи з військовим брухтом.

