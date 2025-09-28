Как "зеленое" железо спасет европейскую сталь от кризисов — что ждет рынок

Мужчина на производстве. Фото: Freepik

"Зеленое" железо, или HBI (hot briquetted iron), — это экологически чистый материал, который производится с использованием водорода вместо угля. Его импорт может стать ключом к снижению затрат на производство стали в Европе.

Аналитики Agora Industry прогнозируют, что к 2040 году интеграция HBI в производство позволит сократить затраты на выплавку стали на 12-15%. Это не только экономия, но и шаг к уменьшению выбросов углерода, что соответствует климатическим целям ЕС.

Импорт зеленого железа и его роль в Европе

"Зеленое" железо — это самый энергоемкий этап стального производства, поэтому именно здесь сосредоточен главный потенциал экономии. По расчетам, поставки HBI из стран Ближнего Востока или Северной Африки позволяют снизить затраты примерно на 12%, а импорт из Австралии, Бразилии или Южной Африки — до 15%.

Такой подход не только оптимизирует финансовые показатели, но и уменьшает зависимость от внутренних ограничений производства.

Как изменится производство стали в Европе

Исследователи предлагают трехэтапную стратегию развития:

Переход на водородные установки — замена доменных печей технологиями прямого восстановления железа (DRI), работающими на водороде. Формирование рынка зеленой стали — создание внутренних цепочек добавленной стоимости и укрепление единого рынка ЕС. Стратегические международные партнерства — диверсификация поставок и усиление устойчивости к рискам, связанным с ростом энергетических потребностей.

Эти шаги направлены на баланс между экономической эффективностью, экологичностью и геополитической безопасностью.

Выгоды для промышленности и климата

Европейские металлурги получат сразу несколько преимуществ:

сокращение затрат на выплавку стали до 2040 года;

уменьшение выбросов благодаря переходу на возобновляемые источники энергии;

защита цепочек создания стоимости, что позволит избежать чрезмерной зависимости от отдельных поставщиков;

повышение устойчивости сектора, что важно в условиях глобальных климатических вызовов.

Таким образом, импорт "зеленого" железа становится не просто техническим решением, а частью стратегической промышленной политики ЕС.

Что будет с ценой стали в Европе

По прогнозам аналитиков, интеграция HBI снизит себестоимость тонны стали и позволит удерживать цену более стабильной. Это важно для автомобилестроения, машиностроения и строительства, где сталь остается базовым материалом. В долгосрочной перспективе потребители могут получить доступ к продукции с меньшим углеродным следом и более предсказуемой ценой.

Как сообщалось, Китай первым в мире успешно завершил пилотный проект производства железа, используя исключительно возобновляемую энергию и "зеленый" водород. Металлургическая компания Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) реализовала это инновационное решение, запустив соответствующую производственную линию на своем заводе в Баюйцюане.

Также мы рассказывали, что металлургический завод — это ключевое промышленное предприятие, где из сырья рождается металл, являющийся основой современного мира. Без этого металла невозможны ни автомобили, ни мосты, ни бытовая техника, ни космические корабли.