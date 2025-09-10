Видео
Главная Индустрии Зеленое железо будущего — как китайцы удивили мир

Зеленое железо будущего — как китайцы удивили мир

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 17:25
Революция в металлургии — в Китае будут производить железо на водороде
Мужчина на производстве. Фото: Freepik

Китай стал первой страной, где полностью реализовали пилотный проект по производству железа с помощью возобновляемой энергии и "зеленого" водорода. Металлургическая компания Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) завершила цикл запуска производственной линии на заводе в Баюйцюане.

Мощность этого экспериментального комплекса составляет 10 тысяч тонн в год, и уже в августе он успешно выпустил железо прямого восстановления со степенью металлизации 95%, пишет издание Kallanish.

Реклама
Читайте также:

Этот прорыв открывает для Китая путь к переходу от углеродной металлургии к водородной. Для глобальной индустрии это означает уменьшение зависимости от традиционных методов плавки, которые вызывают наибольшие выбросы CO₂.

Зеленое железо как новый этап металлургии

Классическое производство стали опирается на коксование и спекание руды — процессы, генерирующие огромные объемы парниковых газов. Новая технология Ansteel избегает этих этапов, ведь водород выступает восстановителем железа вместо углерода. Таким образом, исчезает ключевой источник выбросов, а сама продукция имеет более низкий уровень примесей.

Эксперты отмечают, что это важно для современной экономики, где спрос на "чистые" материалы растет. Особенно актуально это для производства электромобилей и высокотехнологичных приборов, где качество стали должно быть максимальным.

Перспективы развития промышленных масштабов

Ansteel не планирует останавливаться на пилотном уровне. Компания объявила о создании демонстрационного проекта мощностью 500 тысяч тонн в год. Это позволит выстроить полную цепочку производства "зеленой" стали — от генерации водорода до использования готовой продукции.

Если этот план будет реализован, Китай получит конкурентное преимущество на глобальном рынке стали. В то же время другие страны будут вынуждены ускорять внедрение подобных технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Влияние на мировую металлургию

Металлургия традиционно относится к отраслям с самым высоким уровнем выбросов СО₂. На нее приходится около 7-9% всех выбросов в мире. Запуск "зеленого" производства в Китае может стать катализатором для глобальных изменений.

Европа, США и Япония уже тестируют подобные методы, однако китайский пример показывает, что страна способна быстро интегрировать инновации в промышленный масштаб. В будущем это может привести к формированию нового стандарта для всей индустрии.

Вызовы и ограничения

Несмотря на оптимистичные прогнозы, существуют и проблемы. Основная из них - высокая стоимость производства "зеленого" водорода. Для запуска массового производства необходима широкая сеть источников возобновляемой энергии. Кроме того, транспортировка и хранение водорода остаются сложными и дорогостоящими процессами.

Специалисты отмечают, что пока экономическая эффективность новой технологии ниже, чем традиционной. Но с развитием возобновляемой энергетики и снижением стоимости водорода эта ситуация может кардинально измениться.

Что означает прорыв для будущего

Успех Ansteel свидетельствует о реальном движении к декарбонизации одной из самых "грязных" отраслей. Если Китай сможет масштабировать производство, то в мире появится новый центр силы в сфере "зеленой" металлургии.

Для глобальной экономики это может означать изменение баланса: спрос на "чистую" сталь будет расти, а страны, которые будут медлить, рискуют потерять позиции на рынке.

Как сообщалось, ученые обнаружили, что так называемые "круги фей " — пустые участки земли в некоторых странах мира — могут играть ключевую роль в поиске новых источников чистой энергии. Это открытие считается революционным и может существенно повлиять на развитие "зеленой" энергетики.

Также отметим, чтобы перейти к устойчивой энергетике и экономике с нулевым уровнем выбросов, крупнейшие страны мира активно ищут новые возможности. Так, Саудовская Аравия объявила о строительстве одного из крупнейших в мире заводов по производству "зеленого" водорода.

