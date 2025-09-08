Под "кругами фей" нашли запасы водорода — что об этом известно

Геолог. Фото: Unsplash

На территории некоторых стран мира есть пустые участки земли, которые в научной среде называют "кругами фей". И недавно ученые совершили революционное открытие по поиску крупных источников чистой энергии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему в мире уже вскоре может стать больше чистой энергии.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о месторождениях водорода

Экологи и геологи со всего мира много лет спорят об истории возникновения этого феномена, говорится на сайте IDR. Одни выдвигали гипотезу, что "круги фей" - круглые участки земли, диаметр которых достигает более сотни метров, но глубина достигает нескольких метров — создали термиты. Другие ученые выдвигали гипотезу, что появление природного явления связано с природным газом и дефицитом воды.

Но одно из недавних исследований связало "круги фей" с выбросами природного водорода из подземных резервуаров. Эта теория позволяет предположить, что образования на почве — физические маркеры процессов, которые происходят глубоко под землей.

Если искусственный водород требует много электроэнергии, то "белый" водород возникает благодаря самой природе. Он оставляет незначительный углеродный след и имеет серьезные перспективы для использования в устойчивой энергетике.

Геолог Мартин Шепфер и его команда из Венского университета смоделировали взаимодействие между водородом, водой и осадками. Анализ показал, что "круги фей" появляются на поверхности в результате двухэтапного механического процесса, во время которого движение газа меняет структуру почвы.

"Но прежде чем проводить дорогостоящее бурение, нам необходимо понять, как образуются "волшебные круги", насколько большими могут быть залежи и насколько глубоко необходимо бурить", — рассказал Шепфер.

Водород просачивается наверх сквозь пористые отложения и выталкивает вверх воду, тогда и возникают поднятые участки земли. Когда водорода становится меньше, уровень давления снижается и почва проседает. Эти процессы уничтожают растительность и оставляют после себя круги на земле, которые со временем получили название "круги фей".

Почему это важно

В отличие от зеленого водорода, для которого нужна возобновляемая электроэнергия или "голубого" водорода, который зависит от ископаемого топлива, природный водород просто вытекает из геологических резервуаров, минимально влияя на окружающий мир. Получить такой водород не требует существенных финансовых затрат, а практически нулевые выбросы делают его влиянием "игроком" в мире, в котором человечество хочет получить больше чистой энергии.

Ранее мы рассказывали о горючих полезных ископаемых — природных ресурсах, образовавшихся из органических остатков миллионы лет назад. При сгорании они выделяют тепловую энергию. Узнавайте также, в какой стране может появиться крупнейший в мире завод для производства водорода.