Під "колами фей" знайшли запаси водню — що про це відомо

На території деяких країн світу є порожні ділянки землі, які у науковому середовищі називають "колами фей". І нещодавно вчені здійснили революційне відкриття щодо пошуку великих джерел чистої енергії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому у світі вже незабаром може побільшати чистої енергії.

Детальніше про родовища водню

Екологи та геологи з усього світу багато років сперечаються про історію виникнення цього феномену, йдеться на сайті IDR. Одні висували гіпотезу, що "кола фей" — круглі ділянки землі, діаметр яких сягає понад сотню метрів, але глибина сягає кількох метрів — створили терміти. Інші науковці висували гіпотезу, що поява природного явища пов'язана з природним газом і дефіцитом води.

Та одне із нещодавніх досліджень пов'язало "кола фей" з викидами природного водню з підземних резервуарів. Ця теорія дозволяє припустити, що утворення на ґрунті — фізичні маркери процесів, які відбуваються глибоко під землею.

Якщо штучний водень потребує багато електроенергії, то "білий" водень виникає завдяки самій природі. Він залишає незначний вуглецевий слід і має серйозні перспективи для використання у стійкій енергетиці.

Геолог Мартін Шепфер та його команда з Віденського університету змоделювали взаємодію між воднем, водою та опадами. Аналіз показав, що "кола фей" з'являються на поверхні внаслідок двоетапного механічного процесу, під час якого рух газу змінює структуру ґрунту.

"Але перш ніж проводити дороге буріння, нам необхідно зрозуміти, як утворюються "чарівні кола", наскільки великими можуть бути поклади і наскільки глибоко необхідно бурити", — розповів Шепфер.

Водень просочується нагору крізь пористі відкладення та виштовхує вгору воду, тоді й виникають підняті ділянки землі. Коли водню стає менше, рівень тиску знижується й ґрунт просідає. Ці процеси нищать рослинність та залишають по собі кола на землі, які з часом отримали назву "кола фей".

Чому це важливо

На відміну від зеленого водню, для якого потрібна поновлювана електроенергія, або "блакитного" водню, що залежить від викопного палива, природний водень просто витікає з геологічних резервуарів, мінімально впливаючи на навколишній світ. Отримати такий водень не потребує суттєвих фінансових витрат, а практично нульові викиди роблять його впливом "гравцем" у світі, в якому людство хоче отримати більше чистої енергії.

Раніше ми розповідали про горючі корисні копалини — природні ресурси, що утворилися з органічних решток мільйони років тому. Під час згоряння вони виділяють теплову енергію. Дізнавайтесь також, у якій країні може з'явитися найбільший у світі завод для виробництва водню.