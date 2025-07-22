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Главная Индустрии Самое горячее ископаемое — что стало лидером теплообеспечения

Самое горячее ископаемое — что стало лидером теплообеспечения

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 08:35
Какое полезное ископаемое выделяет больше всего тепла — газ, уголь или нефть
Добыча нефти. Фото: ukrnafta.com

Горючие полезные ископаемые — это природные ресурсы, которые при сгорании выделяют тепло, используемое для производства энергии. Они образовались миллионы лет назад из органических остатков растений и животных под воздействием высокого давления и температуры в земной коре. Эти ископаемые являются основными источниками тепловой энергии, но их эффективность зависит от удельной теплоты сгорания — количества энергии, выделяемой при сжигании одного килограмма вещества.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая из них на самом деле самая теплотворная и дает максимум энергии с единицы веса или объема.

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Удельная теплота сгорания

Удельная теплота сгорания измеряется в мегаДжоулях на килограмм (МДж/кг) и показывает, сколько энергии может выделить ископаемое при полном сгорании.

Например, торф имеет теплоту сгорания около 15 МДж/кг, каменный уголь — от 17 до 35 МДж/кг, в зависимости от типа, а природный газ и нефть могут достигать значительно более высоких показателей.

Этот параметр помогает определить, какое ископаемое является самым эффективным источником тепла.

Нефть и нефтепродукты как энергоемкая альтернатива

Нефть, известная как "черное золото", является горючим полезным ископаемым, которое при сгорании выделяет больше всего тепла — от 41 до 44 МДж/кг. Это густая жидкость, состоящая из углеводородов, и ее теплотворная способность превышает показатели угля и торфа. Она обеспечивает больше энергии на единицу массы, чем другие ископаемые, что делает ее ключевым ресурсом для энергетики и промышленности.

"Нефть остается основным источником энергии из-за ее высокой теплотворной способности и универсальности в переработке", — отмечает доктор технических наук Михаил Братичак в своей работе о технологии нефти и газа.

Нефть используют для производства бензина, дизельного топлива, керосина и других продуктов, что усиливает ее значение.

Природный газ как источник тепла

Природный газ, состоящий преимущественно из метана, является еще одним мощным источником тепла. Его удельная теплота сгорания достигает 50-55 МДж/кг, что выше, чем у нефти. Однако из-за газообразного состояния и меньшей плотности его энергетическая эффективность в пересчете на объем может быть ниже.

Природный газ горит чище, чем нефть или уголь, и выделяет меньше углекислого газа, что делает его популярным для отопления и производства электроэнергии.

Значительные месторождения газа расположены в Харьковской, Сумской и Ивано-Франковской областях, указано в "Энциклопедии современной Украины".

Каменный уголь как источник большого количества тепла

Каменный уголь — твердое горючее ископаемое, имеющее теплоту сгорания от 17 до 35 МДж/кг. Антрацит, самый качественный вид угля, приближается к верхней границе этого диапазона благодаря высокому содержанию углерода.

В Украине запасы каменного угля являются одними из крупнейших в Европе, особенно в Луганской и Донецкой областях. Однако уголь уступает нефти и газу по тепловыделению и экологичности, поскольку при сгорании образует больше выбросов.

Торф и горючие сланцы

Торф, образованный из остатков растений, имеет самую низкую теплоту сгорания — около 15 МДж/кг. Он хрупкий, влажный и горит тусклым пламенем, часто с копотью. Горючие сланцы, содержащие битумные вещества, имеют теплоту сгорания от 8 до 20 МДж/кг, что также делает их менее эффективными.

В Украине торф добывают на Полесье, а горючие сланцы — в Приднепровье, но их использование ограничено из-за низкой энергетической ценности и сложности переработки.

Экологические аспекты выбора топлива

Использование горючих ископаемых оказывает значительное влияние на окружающую среду. Нефть и природный газ, несмотря на высокую теплотворную способность, способствуют выбросам парниковых газов.

Уголь и торф являются еще более вредными из-за высокого содержания серы и других примесей, загрязняющих воздух.

Сегодня мир все больше обращается к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная или ветровая, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Однако горючие ископаемые остаются ключевыми в энергетике из-за их доступности и высокой эффективности.

Сравнение теплотворной способности

Для наглядности сравним основные горючие ископаемые по их теплотворной способности:

  • нефть: 41-44 МДж/кг;
  • природный газ: 50-55 МДж/кг (но меньшая плотность);
  • каменный уголь (антрацит): до 35 МДж/кг;
  • бурый уголь: 17-25 МДж/кг;
  • торф: около 15 МДж/кг;
  • горючие сланцы: 8-20 МДж/кг.

Нефть и природный газ лидируют по тепловыделению, но выбор между ними зависит от способа использования и логистики. Например, газ удобнее для бытового отопления, а нефть — для транспорта и промышленности.

Будущее горючих ископаемых

Хотя нефть выделяет больше всего тепла среди жидких ископаемых, а природный газ превосходит ее по теплотворной способности, будущее энергетики склоняется к чистым технологиям. Исследования показывают, что к 2050 году доля ископаемого топлива в энергетическом балансе может сократиться в пользу возобновляемых источников.

Однако пока нефть остается незаменимой благодаря своей универсальности и высокой энергетической эффективности.

Как сообщалось, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, природный газ сохраняет свою ключевую роль в энергетике Украины. Он имеет стратегическое значение для энергетической независимости страны.

Также мы рассказывали, что разведанные запасы угля, исчисляемые сотнями миллиардов тонн, обеспечивают доступ к этому ресурсу на десятилетия, а то и на века вперед.

нефть газ добыча полезные ископаемые энергоэффективность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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