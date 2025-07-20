Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Стратегічний ресурс — скільки газових родовищ є в Україні

Стратегічний ресурс — скільки газових родовищ є в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 19:25
Енергія з надр — скільки газових родовищ є в Україні
Газове полум'я. Фото ілюстративне: Pixabay

Попри складну геополітичну ситуацію, природний газ залишається одним із ключових енергетичних ресурсів України. Зокрема він відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної незалежності держави. 

Новини.LIVE розповідають, де та скільки газових родовищ є в Україні.

Реклама
Читайте також:

Де в Україні є газ

За інформацією на Порталі даних видобувної галузі, в Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони:

  • Східний — на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей.
  • Західний — на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей;
  • Південний — на території Одеської, Запорізької адміністративних областей, шельфі Чорного моря, Азовського моря, і АР Крим.

Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування. 

Скільки газових родовищ є в Україні

Загалом у нашій країні є 467 родовищ природного газу, з яких 101 родовище знаходиться в Полтавській області, 83 родовища — в Харківській, 76 — у Львівській. 

З усіх родовищ природного газу одне вважається великим —  Шебелинське родовище, що знаходиться на території Харківської області та розробляється АТ "Укргазвидобування".

Великим родовищем є й Західно-Хрестищенське — також розробляється АТ "Укргазвидобування" на території Харківської області. 

Ще 9 родовищ вважаються середніми, 18 родовищ — невеликими, 90 родовищ — дрібними, решта 348 родовищ — дуже дрібними. 

Станом на 01.01.2019 року, загальні запаси природного газу в Україні складали 804 369 млн куб. м. Більша частина покладів знаходяться в Східному регіоні (78,45%), а саме на територіях Харківської (39,52%) та Полтавської (31,90%) областей. 

Обсяги балансових запасів природного газу Західного регіону становлять 13,27%, більша частина яких (8,81%) знаходяться на території Львівської області. Південний регіон має невеликі запаси (8,28%), половина з них розміщується на шельфі Чорного моря (4,66%).

Раніше ми писали, де в Україні зосереджені найбільші поклади нафти.

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на газ у Європі.

сфера енергетики газопостачання газ видобуток Укргазвидобування
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації