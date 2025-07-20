Енергія з надр — скільки газових родовищ є в Україні

Газове полум'я. Фото ілюстративне: Pixabay

Попри складну геополітичну ситуацію, природний газ залишається одним із ключових енергетичних ресурсів України. Зокрема він відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної незалежності держави.

Новини.LIVE розповідають, де та скільки газових родовищ є в Україні.

Реклама

Читайте також:

Де в Україні є газ

За інформацією на Порталі даних видобувної галузі, в Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони:

Східний — на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей.

Західний — на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей;

Південний — на території Одеської, Запорізької адміністративних областей, шельфі Чорного моря, Азовського моря, і АР Крим.

Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування.

Скільки газових родовищ є в Україні

Загалом у нашій країні є 467 родовищ природного газу, з яких 101 родовище знаходиться в Полтавській області, 83 родовища — в Харківській, 76 — у Львівській.

З усіх родовищ природного газу одне вважається великим — Шебелинське родовище, що знаходиться на території Харківської області та розробляється АТ "Укргазвидобування".

Великим родовищем є й Західно-Хрестищенське — також розробляється АТ "Укргазвидобування" на території Харківської області.

Ще 9 родовищ вважаються середніми, 18 родовищ — невеликими, 90 родовищ — дрібними, решта 348 родовищ — дуже дрібними.

Станом на 01.01.2019 року, загальні запаси природного газу в Україні складали 804 369 млн куб. м. Більша частина покладів знаходяться в Східному регіоні (78,45%), а саме на територіях Харківської (39,52%) та Полтавської (31,90%) областей.

Обсяги балансових запасів природного газу Західного регіону становлять 13,27%, більша частина яких (8,81%) знаходяться на території Львівської області. Південний регіон має невеликі запаси (8,28%), половина з них розміщується на шельфі Чорного моря (4,66%).

Раніше ми писали, де в Україні зосереджені найбільші поклади нафти.

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на газ у Європі.