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Главная Индустрии Стратегический ресурс — сколько газовых месторождений в Украине

Стратегический ресурс — сколько газовых месторождений в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 19:25
Энергия из недр — сколько газовых месторождений есть в Украине
Газовое пламя. Фото иллюстративное: Pixabay

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, природный газ остается одним из ключевых энергетических ресурсов Украины. В частности он играет стратегическую роль в обеспечении энергетической независимости государства.

Новини.LIVE рассказывают, где и сколько газовых месторождений есть в Украине.

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Где в Украине есть газ

По информации на Портале данных добывающей отрасли, в Украине сосредоточено три нефтегазоносных региона:

  • Восточный — на территории Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Донецкой областей.
  • Западный — на территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской областей;
  • Южный — на территории Одесской, Запорожской административных областей, шельфе Черного моря, Азовского моря, и АР Крым.

Подавляющая часть запасов углеводородов (нефти, газового конденсата и природного газа) залегают в пределах Восточного нефтегазоносного региона, на который, соответственно, приходятся наибольшие объемы добычи.

Сколько газовых месторождений есть в Украине

Всего в нашей стране есть 467 месторождений природного газа, из которых 101 месторождение находится в Полтавской области, 83 месторождения — в Харьковской, 76 — во Львовской.

Из всех месторождений природного газа одно считается крупным — Шебелинское месторождение, которое находится на территории Харьковской области и разрабатывается АО "Укргаздобыча".

Крупным месторождением является и Западно-Крестищенское — также разрабатывается АО "Укргаздобыча" на территории Харьковской области.

Еще 9 месторождений считаются средними, 18 месторождений — небольшими, 90 месторождений — мелкими, остальные 348 месторождений — очень мелкими.

По состоянию на 01.01.2019 года, общие запасы природного газа в Украине составляли 804 369 млн куб. м. Большая часть залежей находятся в Восточном регионе (78,45%), а именно на территориях Харьковской (39,52%) и Полтавской (31,90%) областей.

Объемы балансовых запасов природного газа Западного региона составляют 13,27%, большая часть которых (8,81%) находятся на территории Львовской области. Южный регион имеет небольшие запасы (8,28%), половина из них размещается на шельфе Черного моря (4,66%).

Ранее мы писали, где в Украине сосредоточены самые большие залежи нефти.

Также узнавайте, что происходит с ценами на газ в Европе.

сфера энергетики газоснабжение газ добыча Укргаздобыча
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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