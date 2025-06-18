Конфлікт між Ізраїлем та Іраном — як війна змінила ціни на газ в Європі

Вентиль на газових трубах. Фото: УНІАН

Бойові дії між Ізраїлем та Іраном змінюють не тільки світовий нафтовий ринок, а ще впливають на цінові показники на газовому ринку в Європі. Так, ціни на "блакитне паливо" зростають шостий день поспіль.

Як пише агентство Bloomberg, ф'ючерси на газ зросли на 1,4%, наблизившись до позначки у 40 євро за мегават-годину. Востаннє таких позначок ціна досягала у квітні.

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Зараз деякі експерти вважають, що військові сили Ірану можуть атакувати танкери, що проходять через Ормузьку протоку. Влада Катару 17 червня вже попередила судна, які транспортують скраплений природний газ (СПГ), запливати в протоку лише після підготовки до завантаження.

Ціни на газ в Європі. Скриншот: Bloomberg

"Протока, як і раніше, перебуває під пильним наглядом, оскільки будь-яке порушення поставок може призвести до непропорційного зростання цін, особливо для країн, які залежать від СПГ із цього регіону. В інтересах усіх країн Близького Сходу зберегти Ормузьку протоку відкритою і запобігти будь-якому порушенню поставок", — пояснив журналістам старший аналітик Rystad Energy Лу Мін Панг.

Як змінилися ціни на нафту

Нагадаємо, що 13 червня ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 5,2 долара (або на 7,63%) — до 74,6 долара за барель, сягнувши протягом дня максимуму в 75,3 долара — найвищого рівня з 2 квітня.

Вартість американської нафти West Texas Intermediate зросла на 5,3 долара (або на 7,9%) — до 73,4 долара за барель після денного максимуму в 74,3 долара.

Так нафтовий ринок відреагував на попередження Ізраїля про удари по Ірану. Це посилило побоювання з приводу перебоїв з постачанням нафти.

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