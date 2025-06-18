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Главная Индустрии Цены идут на рекорд — почему в Европе дорожает газ

Цены идут на рекорд — почему в Европе дорожает газ

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Дата публикации 18 июня 2025 17:46
Конфликт между Израилем и Ираном — как война изменила цены на газ в Европе
Вентиль на газовых трубах. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее о ситуации на газовом рынке в Европе Как изменились цены на нефть

Боевые действия между Израилем и Ираном меняют не только мировой нефтяной рынок, а еще влияют на ценовые показатели на газовом рынке в Европе. Так, цены на "голубое топливо" растут шестой день подряд.

Как пишет агентство Bloomberg, фьючерсы на газ выросли на 1,4%, приблизившись к отметке в 40 евро за мегаватт-час. Последний раз таких отметок цена достигала в апреле.

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Сейчас некоторые эксперты считают, что военные силы Ирана могут атаковать танкеры, проходящие через Ормузский пролив. Власти Катара 17 июня уже предупредили судна, которые транспортируют сжиженный природный газ (СПГ), заплывать в пролив только после подготовки к загрузке.

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Цены на газ в Европе. Скриншот: Bloomberg

"Пролив по-прежнему находится под пристальным наблюдением, поскольку любое нарушение поставок может привести к непропорциональному росту цен, особенно для стран, которые зависят от СПГ из этого региона. В интересах всех стран Ближнего Востока сохранить Ормузский пролив открытым и предотвратить любое нарушение поставок", — сказал журналистам старший аналитик Rystad Energy Лу Мин Панг.

Как изменились цены на нефть

Напомним, что 13 июня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,2 доллара (или на 7,63%) — до 74,6 доллара за баррель, достигнув в течение дня максимума в 75,3 доллара — самого высокого уровня со 2 апреля.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate выросла на 5,3 доллара (или на 7,9%) — до 73,4 доллара за баррель после дневного максимума в 74,3 доллара.

Так нефтяной рынок отреагировал на предупреждение Израиля об ударах по Ирану. Это усилило опасения по поводу перебоев с поставками нефти.

Ранее стало известно, что украинские власти определились с первым месторождением, которое будут разрабатывать в рамках соглашения о недрах с США. Известно, что там добывают литий. Узнавайте также, какие украинские регионы богаты на янтарь.

Иран Израиль рынок газ цены фьючерсы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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