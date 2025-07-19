Енергетичний рейтинг — яка країна світу має найбільші запаси вугілля

Кам'яне вугілля. Фото ілюстративне: Pixabay

Вугілля залишається одним із найважливіших елементів глобального енергетичного балансу, особливо в контексті зростального попиту на енергоносії та геополітичної нестабільності. Сумарні обсяги розвіданих покладів вугілля становлять сотні мільярдів тонн, що гарантує доступ до цього ресурсу ще на десятки, а подекуди й на сотні років.

Новини.LIVE розповідають, яка країна світу має найбільші запаси вугілля.

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Запаси вугілля у світі

Викопне вугілля, за даними WBank, умовно поділяється на кам'яне і буре. Загальні запаси вугілля у світі складають 14 311 153 млн тонн, в тому числі 9 428 427 млн тонн кам'яного та 4 882 726 млн тонн бурого.

Якщо ж говорити про видобуті багатства, то загальна цифра становить 982 714 млн тонн, з яких кам'яне — 518 204 млн тонн, а буре — 464 510 млн тонн.

Яка країна має найбільші запаси вугілля

У розрізі світових держав запаси корисної копалини такі:

США — 237 195 млн тонн (26,62%);

Росія — 157 010 млн тонн (17,61%);

Китай — 114 500 млн тонн (12,84%);

Австралія — 76 400 млн тонн (8,57%);

Індія — 60 600 млн тонн (6,8%);

Німеччина — 40 548 млн тонн (4,55%);

Україна — 33 872 млн тонн (3,8%);

Казахстан — 33 600 млн тонн (3,77%);

ПАР — 30 156 млн тонн (3,38%);

Індонезія — 28 017 млн тонн (3,14%);

Туреччина — 8 702 млн тонн (0,98%);

Колумбія — 6 746 млн тонн (0,76%);

Бразилія — 6 630 млн тонн (0,74%);

Канада — 6 582 млн тонн (0,74%).

Польща — 5 465 млн тонн (0,61%).

Греція — 3 020 млн тонн (0,34%).

Болгарія — 2 366 млн тонн (0,27%),

Пакистан — 2 070 млн тонн (0,23%).

Таїланд — 1 239 млн тонн (0,14%).

Мексика — 1 211 млн тонн (0,14%).

Зазначається, що Індонезія, Бразилія, Греція, Пакистан і Таїланд взагалі не видобувають кам'яне вугілля — тільки буре.

Провідними світовими експортерами викопного вугілля залишаються Індонезія, Австралія і Росія, на яких припадає 80% всіх поставок. Крім названих країн, вугілля також експортують (в менших обсягах) Польща, Китай, Казахстан, Чехія, Німеччина, Нова Зеландія, Індія, Великобританія, Чилі, Іспанія, Туреччина, Японія, Мексика, Італія і Бразилія.

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