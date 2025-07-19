Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Паливний ресурс — яка країна світу має найбільші запаси вугілля

Паливний ресурс — яка країна світу має найбільші запаси вугілля

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 16:32
Енергетичний рейтинг — яка країна світу має найбільші запаси вугілля
Кам'яне вугілля. Фото ілюстративне: Pixabay

Вугілля залишається одним із найважливіших елементів глобального енергетичного балансу, особливо в контексті зростального попиту на енергоносії та геополітичної нестабільності. Сумарні обсяги розвіданих покладів вугілля становлять сотні мільярдів тонн, що гарантує доступ до цього ресурсу ще на десятки, а подекуди й на сотні років.

Новини.LIVE розповідають, яка країна світу має найбільші запаси вугілля.

Реклама
Читайте також:

Запаси вугілля у світі

Викопне вугілля, за даними WBank, умовно поділяється на кам'яне і буре. Загальні запаси вугілля у світі складають 14 311 153 млн тонн, в тому числі 9 428 427 млн тонн кам'яного та 4 882 726 млн тонн бурого.
Якщо ж говорити про видобуті багатства, то загальна цифра становить 982 714 млн тонн, з яких кам'яне — 518 204 млн тонн, а буре — 464 510 млн тонн.

Яка країна має найбільші запаси вугілля

У розрізі світових держав запаси корисної копалини такі:

  • США — 237 195 млн тонн (26,62%);
  • Росія — 157 010 млн тонн (17,61%);
  • Китай — 114 500 млн тонн (12,84%);
  • Австралія — 76 400 млн тонн (8,57%);
  • Індія — 60 600 млн тонн (6,8%);
  • Німеччина — 40 548 млн тонн (4,55%);
  • Україна — 33 872 млн тонн (3,8%);
  • Казахстан — 33 600 млн тонн (3,77%);
  • ПАР — 30 156 млн тонн (3,38%);
  • Індонезія — 28 017 млн тонн (3,14%);
  • Туреччина — 8 702 млн тонн (0,98%);
  • Колумбія — 6 746 млн тонн (0,76%);
  • Бразилія — 6 630 млн тонн (0,74%);
  • Канада — 6 582 млн тонн (0,74%).
  • Польща — 5 465 млн тонн (0,61%).
  • Греція — 3 020 млн тонн (0,34%).
  • Болгарія — 2 366 млн тонн (0,27%),
  • Пакистан — 2 070 млн тонн (0,23%).
  • Таїланд — 1 239 млн тонн (0,14%).
  • Мексика — 1 211 млн тонн (0,14%).

Зазначається, що Індонезія, Бразилія, Греція, Пакистан і Таїланд взагалі не видобувають кам'яне вугілля — тільки буре.

Провідними світовими експортерами викопного вугілля залишаються Індонезія, Австралія і Росія, на яких припадає 80% всіх поставок. Крім названих країн, вугілля також експортують (в менших обсягах) Польща, Китай, Казахстан, Чехія, Німеччина, Нова Зеландія, Індія, Великобританія, Чилі, Іспанія, Туреччина, Японія, Мексика, Італія і Бразилія.

Раніше ми писали, що вчені винайшли нове джерело енергії. 

Також дізнавайтеся, яку зарплату отримують металурги.

вугілля сфера енергетики видобуток корисних копалин видобуток корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації