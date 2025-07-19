Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Топливный ресурс — какая страна мира имеет наибольшие запасы угля

Топливный ресурс — какая страна мира имеет наибольшие запасы угля

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 16:32
Энергетический рейтинг — какая страна мира имеет наибольшие запасы угля
Каменный уголь. Фото иллюстративное: Pixabay

Уголь остается одним из важнейших элементов глобального энергетического баланса, особенно в контексте растущего спроса на энергоносители и геополитической нестабильности. Суммарные объемы разведанных залежей угля составляют сотни миллиардов тонн, что гарантирует доступ к этому ресурсу еще на десятки, а иногда и на сотни лет.

Новини.LIVE рассказывают, какая страна мира имеет самые большие запасы угля.

Реклама
Читайте также:

Запасы угля в мире

Ископаемый уголь, по данным WBank, условно делится на каменный и бурый. Общие запасы угля в мире составляют 14 311 153 млн тонн, в том числе 9 428 427 млн тонн каменного и 4 882 726 млн тонн бурого.
Если же говорить о добытых богатствах, то общая цифра составляет 982 714 млн тонн, из которых каменный — 518 204 млн тонн, а бурый — 464 510 млн тонн.

Какая страна имеет наибольшие запасы угля

В разрезе мировых государств запасы полезного ископаемого следующие:

  • США — 237 195 млн тонн (26,62%);
  • Россия — 157 010 млн тонн (17,61%);
  • Китай — 114 500 млн тонн (12,84%);
  • Австралия — 76 400 млн тонн (8,57%);
  • Индия — 60 600 млн тонн (6,8%);
  • Германия — 40 548 млн тонн (4,55%);
  • Украина — 33 872 млн тонн (3,8%);
  • Казахстан — 33 600 млн тонн (3,77%);
  • ЮАР — 30 156 млн тонн (3,38%);
  • Индонезия - 28 017 млн тонн (3,14%);
  • Турция — 8 702 млн тонн (0,98%);
  • Колумбия — 6 746 млн тонн (0,76%);
  • Бразилия — 6 630 млн тонн (0,74%);
  • Канада — 6 582 млн тонн (0,74%).
  • Польша — 5 465 млн тонн (0,61%).
  • Греция — 3 020 млн тонн (0,34%).
  • Болгария — 2 366 млн тонн (0,27%),
  • Пакистан — 2 070 млн тонн (0,23%).
  • Таиланд — 1 239 млн тонн (0,14%).
  • Мексика — 1 211 млн тонн (0,14%).

Отмечается, что Индонезия, Бразилия, Греция, Пакистан и Таиланд вообще не добывают каменный уголь — только бурый.

Ведущими мировыми экспортерами ископаемого угля остаются Индонезия, Австралия и Россия, на которых приходится 80% всех поставок. Кроме названых стран, уголь также экспортируют (в меньших объемах) Польша, Китай, Казахстан, Чехия, Германия, Новая Зеландия, Индия, Великобритания, Чили, Испания, Турция, Япония, Мексика, Италия и Бразилия.

Ранее мы писали, что ученые нашли новый источник энергии.

Также узнавайте, какую зарплату получают металлурги.

уголь сфера энергетики добыча полезных ископаемых добыча полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации