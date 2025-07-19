Энергетический рейтинг — какая страна мира имеет наибольшие запасы угля

Каменный уголь. Фото иллюстративное: Pixabay

Уголь остается одним из важнейших элементов глобального энергетического баланса, особенно в контексте растущего спроса на энергоносители и геополитической нестабильности. Суммарные объемы разведанных залежей угля составляют сотни миллиардов тонн, что гарантирует доступ к этому ресурсу еще на десятки, а иногда и на сотни лет.

Новини.LIVE рассказывают, какая страна мира имеет самые большие запасы угля.

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Запасы угля в мире

Ископаемый уголь, по данным WBank, условно делится на каменный и бурый. Общие запасы угля в мире составляют 14 311 153 млн тонн, в том числе 9 428 427 млн тонн каменного и 4 882 726 млн тонн бурого.

Если же говорить о добытых богатствах, то общая цифра составляет 982 714 млн тонн, из которых каменный — 518 204 млн тонн, а бурый — 464 510 млн тонн.

Какая страна имеет наибольшие запасы угля

В разрезе мировых государств запасы полезного ископаемого следующие:

США — 237 195 млн тонн (26,62%);

Россия — 157 010 млн тонн (17,61%);

Китай — 114 500 млн тонн (12,84%);

Австралия — 76 400 млн тонн (8,57%);

Индия — 60 600 млн тонн (6,8%);

Германия — 40 548 млн тонн (4,55%);

Украина — 33 872 млн тонн (3,8%);

Казахстан — 33 600 млн тонн (3,77%);

ЮАР — 30 156 млн тонн (3,38%);

Индонезия - 28 017 млн тонн (3,14%);

Турция — 8 702 млн тонн (0,98%);

Колумбия — 6 746 млн тонн (0,76%);

Бразилия — 6 630 млн тонн (0,74%);

Канада — 6 582 млн тонн (0,74%).

Польша — 5 465 млн тонн (0,61%).

Греция — 3 020 млн тонн (0,34%).

Болгария — 2 366 млн тонн (0,27%),

Пакистан — 2 070 млн тонн (0,23%).

Таиланд — 1 239 млн тонн (0,14%).

Мексика — 1 211 млн тонн (0,14%).

Отмечается, что Индонезия, Бразилия, Греция, Пакистан и Таиланд вообще не добывают каменный уголь — только бурый.

Ведущими мировыми экспортерами ископаемого угля остаются Индонезия, Австралия и Россия, на которых приходится 80% всех поставок. Кроме названых стран, уголь также экспортируют (в меньших объемах) Польша, Китай, Казахстан, Чехия, Германия, Новая Зеландия, Индия, Великобритания, Чили, Испания, Турция, Япония, Мексика, Италия и Бразилия.

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