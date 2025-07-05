Який континент відкрив запаси металів, що змінять технології майбутнього

Видобуток копалин. Фото: Freepik

Світ стоїть на порозі нової ресурсної революції. Поки уряди говорять про "зелену" енергетику, виробники електромобілів шукають стабільні поставки сировини, а інвестори — нові джерела прибутку, на геополітичну арену повертається Африка. І цього разу — не як жертва колоніалізму, а як регіон, який володіє ключем до технологічного майбутнього.

Африканський континент виявився буквально наповненим критично важливими мінералами, пише видання Oil Prices. За останні роки геологічні дослідження підтвердили: саме тут зосереджені значні частки світових запасів найдефіцитніших і найзатребуваніших ресурсів.

Наприклад:

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кобальт — 55% світових запасів. Особливо багато в Демократичній Республіці Конго (ДРК);

графіт — 21%;

марганець — 47%;

нікель — 5%;

літій, мідь, рідкоземельні елементи — також у значних обсягах.

Ці елементи стали базою для виробництва акумуляторів, електромобілів, сонячних панелей, вітрових турбін, серверного обладнання та навіть зброї нового покоління. Їх неможливо повноцінно замінити, а отже — доступ до них визначатиме, хто контролює майбутнє енергетики та індустрії.

Альтернатива Китаю: стратегічний розворот Заходу

На тлі геополітичної напруги з Китаєм, західні уряди та транснаціональні корпорації почали шукати альтернативи. Китайська залежність у сфері рідкісноземельних металів викликає дедалі більше побоювань: на сьогодні КНР контролює від 60% до 85% світового ринку перероблювання рідкісних елементів.

Африка — майже єдиний реальний кандидат, який здатен змінити розклад сил. Саме тому в регіон все частіше навідуються представники американського, європейського та японського урядів, а також інвестори з гучними прізвищами. Вони намагаються домовитись про доступ до копалень, укладають довгострокові контракти та підтримують локальні уряди.

Ключові країни нового ресурсу балансу

Низка африканських держав вже відіграє критичну роль у світовому постачанні сировини. Наприклад:

ДР Конго — лідер з експорту кобальту (понад 70% світових обсягів). Гвінея — має найбільші у світі запаси бокситу (сировина для алюмінію). Намібія — ключовий постачальник уранової руди. Південна Африка та Зімбабве — контролюють 90% світових запасів платинових металів.

Саме ці країни вже формують нову геоекономічну карту.

Ризики та виклики: чи зможе Африка скористатись шансом

Однак не все так просто. Африканські країни досі стикаються з:

нестабільністю політичних режимів;

корупцією в системі надрокористування;

слабкою інфраструктурою для видобутку та логістики;

залежністю від іноземних компаній у перероблюванні сировини.

Наприклад, більшість кобальту з ДР Конго досі експортується в сировинному вигляді до Китаю, де й відбувається перероблювання. Власної індустрії глибокого перероблювання африканські країни майже не мають.

Однак у 2024-2025 роках спостерігається тренд на "ресурсний націоналізм". Уряди намагаються отримати більше контролю над власними надрами: підвищують рентні платежі, створюють державні консорціуми, переглядають старі ліцензії. Це потенційна точка зламу: Африка або збереже роль "сировинного придатку", або стане повноцінним гравцем.

Світова конкуренція загострюється

У 2025 році боротьба за африканські ресурси загострюється. На континенті одночасно працюють китайські компанії, західні консорціуми, російські структури, а також гравці з Індії, Туреччини та країн Перської затоки.

Часто ця боротьба супроводжується політичними втручаннями, проксі-конфліктами та "війнами за інфраструктуру" — наприклад, за контроль над портами, дорогами та залізницями, що ведуть до родовищ.

Як повідомлялось розташована в південно-західній частині провінції Гаутенг, Південна Африка, золотодобувна шахта "Мпоненг" є найглибшою у світі техногенною структурою, що простягається на 4 кілометри у глибину. Щоб дістатися своїх робочих місць, шахтарі долають шлях, що триває понад 90 хвилин, використовуючи спеціальне обладнання та засоби захисту.

Також ми повідомляли, що літій, відомий як "біле золото", є незамінним для виробництва сучасних акумуляторів, що живлять електромобілі, смартфони та енергетичні системи. Глобальний попит на цей критично важливий метал стрімко зростає, надаючи країнам з його підтвердженими запасами значну геополітичну вагу.