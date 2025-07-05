Какой континент открыл запасы металлов, которые изменят технологии будущего

Добыча ископаемых. Фото: Freepik

Мир стоит на пороге новой ресурсной революции. Пока правительства говорят о "зеленой" энергетике, производители электромобилей ищут стабильные поставки сырья, а инвесторы — новые источники прибыли, на геополитическую арену возвращается Африка. И на этот раз не как жертва колониализма, а как регион, обладающий ключом к технологическому будущему.

Африканский континент оказался буквально наполненным критически важными минералами, пишет издание Oil Prices. За последние годы геологические исследования подтвердили: именно здесь сосредоточены значительные доли мировых запасов самых дефицитных и востребованных ресурсов.

Например:

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кобальт — 55% мировых запасов. Особенно много в Демократической Республике Конго (ДРК);

графит — 21%;

марганец — 47%;

никель — 5%;

литий, медь, редкоземельные элементы — также в значительных объемах.

Эти элементы стали базой для производства аккумуляторов, электромобилей, солнечных панелей, ветровых турбин, серверного оборудования и даже оружия нового поколения. Их невозможно полноценно заменить, а значит доступ к ним будет определять, кто контролирует будущее энергетики и индустрии.

Альтернатива Китаю: стратегический разворот Запада

На фоне геополитического напряжения с Китаем, западные правительства и транснациональные корпорации начали искать альтернативы. Китайская зависимость в сфере редкоземельных металлов вызывает все больше опасений: на сегодня КНР контролирует от 60% до 85% мирового рынка переработки редких элементов.

Африка — почти единственный реальный кандидат, который способен изменить расклад сил. Именно поэтому в регион все чаще наведываются представители американского, европейского и японского правительств, а также инвесторы с громкими фамилиями. Они пытаются договориться о доступе к рудникам, заключают долгосрочные контракты и поддерживают локальные правительства.

Ключевые страны нового ресурса баланса

Ряд африканских государств уже играет критическую роль в мировых поставках сырья. Например:

ДР Конго — лидер по экспорту кобальта (более 70% мировых объемов). Гвинея — имеет крупнейшие в мире запасы боксита (сырье для алюминия). Намибия — ключевой поставщик урановой руды. Южная Африка и Зимбабве — контролируют 90% мировых запасов платиновых металлов.

Именно эти страны уже формируют новую геоэкономическую карту.

Риски и вызовы: сможет ли Африка воспользоваться шансом

Однако не все так просто. Африканские страны до сих пор сталкиваются с:

нестабильностью политических режимов;

коррупцией в системе недропользования;

слабой инфраструктурой для добычи и логистики;

зависимостью от иностранных компаний в переработке сырья.

Например, большинство кобальта из ДР Конго до сих пор экспортируется в сырьевом виде в Китай, где и происходит переработка. Собственной индустрии глубокой переработки африканские страны почти не имеют.

Тем не менее в 2024-2025 годах наблюдается тренд на "ресурсный национализм". Правительства пытаются получить больше контроля над собственными недрами: повышают рентные платежи, создают государственные консорциумы, пересматривают старые лицензии. Это потенциальная точка перелома: Африка либо сохранит роль "сырьевого придатка", либо станет полноценным игроком.

Мировая конкуренция обостряется

В 2025 году борьба за африканские ресурсы обостряется. На континенте одновременно работают китайские компании, западные консорциумы, российские структуры, а также игроки из Индии, Турции и стран Персидского залива.

Часто эта борьба сопровождается политическими вмешательствами, прокси-конфликтами и "войнами за инфраструктуру" — например, за контроль над портами, дорогами и железными дорогами, ведущими к месторождениям.

Как сообщалось, расположенная в юго-западной части провинции Гаутенг, Южная Африка, золотодобывающая шахта "Мпоненг" является самой глубокой в мире техногенной структурой, простирающейся на 4 километра в глубину. Чтобы добраться до своих рабочих мест, шахтеры преодолевают путь, занимающий более 90 минут, используя специальное оборудование и средства защиты.

Также мы сообщали, что литий, известный как "белое золото", является незаменимым для производства современных аккумуляторов, питающих электромобили, смартфоны и энергетические системы. Глобальный спрос на этот критически важный металл стремительно растет, предоставляя странам с его подтвержденными запасами значительный геополитический вес.