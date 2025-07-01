Какое сырье нужно металлургическому заводу и из чего рождается сталь

Мужчина работает на заводе. Фото: Pexels

Металлургический завод — это сердце промышленности, где рождается металл, формирующий современный мир. От автомобилей до мостов, от бытовой техники до космических кораблей — все начинается с сырья, которое поступает на эти предприятия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какое сырье является основой металлургического производства, как оно обрабатывается и почему его выбор имеет значение.

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Руда — главная ценность недр

Начальная точка производства стали — железная руда. В Украине добывают ее преимущественно в Криворожском бассейне. Наибольшие объемы составляет железняк (магнетит, гематит), который содержит от 30 до 70% чистого железа.

Однако перед использованием руда проходит обогащение. Это означает, что ее измельчают, промывают и отделяют примеси. Результатом является концентрат или агломерат — более качественный продукт для доменных печей.

Кокс: горючее для розжига домны

Чтобы железо вытопилось из руды, нужна высокая температура — более 1500 °C. Для этого используют кокс. Это не просто уголь, а продукт его специальной переработки (обжига в бескислородной среде).

Основным источником угля для коксования в Украине является Донбасс. Однако с начала полномасштабной войны доступ к части месторождений затруднен, поэтому возрастает роль импорта. Китай, США, Австралия — среди поставщиков.

Флюсы — невидимые помощники плавки

Еще один обязательный компонент — флюсы. Это материалы, способствующие плавлению и удалению нежелательных примесей. Самые распространенные флюсы — известняк и доломит. Они образуют шлак, который "впитывает" серу, фосфор, силикаты и выводится отдельно.

Флюсы добавляют в шихту (смесь сырьевых материалов), чтобы улучшить химический состав стали. Без них процесс был бы неэффективным или слишком затратным.

Металлолом — второй шанс для стали

На современных заводах все чаще используют металлолом. Это может быть списанное оборудование, изношенные трубы, автомобильные корпуса. В печи лом плавится вместе с рудой или отдельно — в электродуговых печах.

Украина имеет мощный внутренний рынок лома, хотя в последние годы часть сырья экспортируют. В кризисные периоды именно лом часто спасает производство от остановки, указано в Большой украинской энциклопедии.

Легирующие элементы: создание специальных сплавов

Для производства специальных видов стали добавляют легирующие элементы, такие как хром, никель, марганец, молибден или ванадий. Эти металлы придают стали особые свойства: устойчивость к коррозии, прочность или гибкость.

Например:

Хром придает нержавеющим сталям устойчивость к ржавчине. Никель повышает прочность и устойчивость к высоким температурам. Марганец улучшает твердость и износостойкость.

Вспомогательные материалы — мелочи, которые решают

Кроме основного сырья, на заводе используют огнеупорные материалы (для футеровки печей), газ (для обогрева и обдува), воду (для охлаждения), а также специальные химические реагенты.

Все это не производит металл напрямую, но обеспечивает стабильность и качество процесса. Например, недостаток охлаждения — и весь выпуск может уйти в брак.

Как меняется сырьевая база

Сырьевая база металлургии сталкивается с рядом вызовов:

Исчерпание месторождений: качественная железная руда становится все более редкой. Экологические ограничения: производство кокса и добыча руды загрязняют окружающую среду. Логистика: рост цен на транспортировку усложняет поставки.

Однако есть и перспективы. Переработка лома и использование водорода открывают новые возможности для устойчивого развития. Заводы инвестируют в технологии, которые позволяют перерабатывать низкокачественное сырье без потери качества металла.

Как сообщалось, украинская металлургия, которая ранее была одной из ведущих отраслей экономики, сейчас переживает значительные трудности. Производство некоторых видов металлургической продукции снова сократилось, продемонстрировав спад.

Также мы сообщали, что война в Украине кардинально изменила европейскую оборонную промышленность, особенно в Германии, где спрос на бронесталь бьет все рекорды. Немецкие оборонные компании призывают отечественных производителей металла увеличить производство, чтобы уменьшить зависимость от импорта этого ключевого материала.