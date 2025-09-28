Як "зелене" залізо врятує європейську сталь від криз — що чекає ринок

Чоловік на виробництві. Фото: Freepik

"Зелене" залізо, або HBI (hot briquetted iron), — це екологічно чистий матеріал, який виробляється з використанням водню замість вугілля. Його імпорт може стати ключем до зниження витрат на виробництво сталі в Європі.

Аналітики Agora Industry прогнозують, що до 2040 року інтеграція HBI у виробництво дозволить скоротити витрати на виплавку сталі на 12-15%. Це не лише економія, а й крок до зменшення викидів вуглецю, що відповідає кліматичним цілям ЄС.

Імпорт зеленого заліза і його роль у Європі

"Зелене" залізо — це найбільш енергоємний етап сталевого виробництва, тому саме тут зосереджений головний потенціал економії. За розрахунками, постачання HBI з країн Близького Сходу чи Північної Африки дозволяє знизити витрати приблизно на 12%, а імпорт з Австралії, Бразилії або Південної Африки — до 15%. Такий підхід не лише оптимізує фінансові показники, а й зменшує залежність від внутрішніх обмежень виробництва.

Як зміниться виробництво сталі в Європі

Дослідники пропонують триетапну стратегію розвитку:

Перехід на водневі установки — заміна доменних печей технологіями прямого відновлення заліза (DRI), що працюють на водні. Формування ринку зеленої сталі — створення внутрішніх ланцюгів доданої вартості та зміцнення єдиного ринку ЄС. Стратегічні міжнародні партнерства — диверсифікація постачань і посилення стійкості до ризиків, пов’язаних зі зростанням енергетичних потреб.

Ці кроки спрямовані на баланс між економічною ефективністю, екологічністю та геополітичною безпекою.

Вигоди для промисловості та клімату

Європейські металурги отримають одразу кілька переваг:

скорочення витрат на виплавку сталі до 2040 року;

зменшення викидів завдяки переходу на відновлювані джерела енергії;

захист ланцюгів створення вартості, що дозволить уникнути надмірної залежності від окремих постачальників;

підвищення стійкості сектору, що важливо в умовах глобальних кліматичних викликів.

Таким чином, імпорт "зеленого" заліза стає не просто технічним рішенням, а частиною стратегічної промислової політики ЄС.

Що буде з ціною сталі в Європі

За прогнозами аналітиків, інтеграція HBI знизить собівартість тонни сталі і дозволить утримувати ціну більш стабільною. Це важливо для автомобілебудування, машинобудування та будівництва, де сталь залишається базовим матеріалом. У довгостроковій перспективі споживачі можуть отримати доступ до продукції з меншим вуглецевим слідом та більш передбачуваною ціною.

Як повідомлялось, Китай першим у світі успішно завершив пілотний проєкт виробництва заліза, використовуючи виключно відновлювану енергію та "зелений" водень. Металургійна компанія Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) реалізувала це інноваційне рішення, запустивши відповідну виробничу лінію на своєму заводі в Баюйцюані.

Також ми розповідали, що металургійний завод — це ключове промислове підприємство, де із сировини народжується метал, що є основою сучасного світу. Без цього металу неможливі ні автомобілі, ні мости, ні побутова техніка, ні космічні кораблі.