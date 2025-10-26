Цены на лом в Украине — какие металлы можно легко найти дома и продать

Кухонные принадлежности. Фото: Unsplash

Украинцам немало платят за лом металлов, по крайней мере цветных. Почти в каждой квартире или доме можно найти ненужные предметы, которые выгодно сдать на повторную переработку. Речь идет об изношенных бытовых приборах, старых кухонных принадлежностях, элементах декора, мебельной фурнитуре и многом другом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом украинцы могут найти дома и выгодно продать.

Какой чермет искать в домашних условиях

Лом черных металлов стоит дешево — в среднем 4-5 грн/кг. Но изделий из стали или железа достаточно много, их легко найти дома. К вещам, которые можно отправить на повторную переработку, относятся:

детали старых бытовых приборов, в частности телевизора, холодильника, стиральной машины и др.;

компоненты сельскохозяйственной техники;

запчасти от транспортных средств;

гвозди и шурупы;

металлические части топоров и пил;

гильзы;

пружины;

иглы;

рыболовные и охотничьи орудия.

Для получения максимальной прибыли рекомендуется заранее рассортировать лом и очистить от грязи. Конечная прибыль будет возрастать при наличии значительных объемов ресурса на продажу.

Какой цветной металл можно продать

Значительно больше удастся заработать на продаже цветных металлов. Не нужно накапливать огромные объемы лома, поскольку цены намного превышают стоимость чермета.

Дома украинцы могут найти изделия из меди, например, внутри поломанной бытовой техники. Плюс этот металл используют в изготовлении сантехнических изделий, дверных ручек и некоторой посуды. А средняя стоимость за килограмм доходит до 320 грн.

Еще один дорогой цветной металл — алюминий. Его много в кухонной посуде, а именно ложках, кастрюлях, вилках и т.д. Плюс источником ресурса дома являются автомобильные детали, оконные рамы и предметы интерьера. Цена за килограмм — около 50 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые металлические изделия не принимают на лом. Украинцы не могут продать железнодорожные рельсы, герметично закрытые цистерны, боеприпасы, вещи коммунальной собственности, памятники и таблички с кладбищ.

Также мы писали, что украинцы могут немало зарабатывать, продавая лом меди. Средняя стоимость в октябре 2025 года находилась на уровне 320 грн/кг. Медь ценят за свойства и податливость к повторной переработке.