Ціни на брухт в Україні — які метали можна легко знайти вдома і продати

Кухонне приладдя. Фото: Unsplash

Українцям немало платять за брухт металів, принаймні кольорових. Майже в кожній квартирі чи будинку можна знайти непотрібні предмети, які вигідно здати на повторне перероблювання. Йдеться про зношені побутові прилади, старе кухонне приладдя, елементи декору, меблеву фурнітуру і багато іншого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт українці можуть знайти вдома і вигідно продати.

Реклама

Читайте також:

Який чормет шукати в домашніх умовах

Брухт чорних металів коштує дешево — у середньому 4-5 грн/кг. Але виробів зі сталі чи заліза досить багато, їх легко знайти вдома. До речей, які можна відправити на повторне перероблювання, належать:

деталі старих побутових приладів, зокрема телевізора, холодильника, пральної машини тощо;

компоненти сільськогосподарської техніки;

запчастини від транспортних засобів;

цвяхи і шурупи;

металеві частини сокир і пилок;

гільзи;

пружини;

голки;

рибальські та мисливські знаряддя.

Для одержання максимального прибутку рекомендується заздалегідь посортувати брухт і очистити від бруду. Кінцевий прибуток буде зростати за наявності значних обсягів ресурсу на продаж.

Який кольоровий метал можна продати

Значно більше вдасться заробити на продажу кольорових металів. Не потрібно накопичувати великі обсяги брухту, оскільки ціни набагато перевищують вартість чормету.

Вдома українці можуть віднайти вироби з міді, наприклад всередині поламаної побутової техніки. Плюс цей метал використовують у виготовленні сантехнічних виробів, дверних ручок і деякого посуду. А середня вартість за кілограм доходить до 320 грн.

Ще один дорогий кольоровий метал — алюміній. Його багато в кухонному посуді, а саме ложках, кастрюлях, виделках тощо. Плюс джерелом ресурсу вдома є автомобільні деталі, віконні рами і предмети інтер'єру. Ціна за кілограм — близько 50 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі металеві вироби не приймають на брухт. Українці не можуть продати залізничні рейки, герметично закриті цистерни, боєприпаси, речі комунальної власності, пам’ятники і таблички з кладовищ.

Також ми писали, що українці можуть немало заробляти, продаючи брухт міді. Середня вартість у жовтні 2025 року перебувала на рівні 320 грн/кг. Мідь цінують за властивості та піддатливість до повторного перероблювання.