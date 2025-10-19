Гроші з брухту — які металеві вироби не приймають та за що можуть оштрафувати українців

Іржавий автомобіль в полі. Фото: Pixabay

Українці можуть продавати брухт і отримувати за це гроші. Але не всі металеві речі можна законно здати. Деякі категорії взагалі не приймають, тому накопичувати їх немає сенсу.

Про те, які металеві вироби не приймають на брухт та чому можуть оштрафувати українців у жовтні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які металеві вироби не вдасться здати на брухт

У Законі України "Про металобрухт" зазначається, що під брухтом розуміють вироби або їх частини, що втратили своє призначення, але містять чорні або кольорові метали.

При цьому деякі компанії можуть відмовити у прийомі металевих виробів через стан, якість або зовнішній вигляд. Проте є чіткий перелік конструкцій, здача яких заборонена. Їх не приймають через ризик для життя та здоров’я або через можливі проблеми з власністю. Мова про такі вироби:

токсичні вироби;

залізничні рейки;

герметичні цистерни;

історичні та культурні цінності;

речі, які належать іншим людям;

вибухові предмети та боєприпаси;

радіатори з невідомим вмістом рідини;

люки та інші об’єкти комунальної власності;

конструкції з підвищеним радіаційним рівнем;

надгробки, пам’ятники та таблички з кладовищ.

Щоб здати на брухт автомобіль, потрібно підтвердити право власності на нього документально. А ось стара побутова техніка, меблі, посуд чи фурнітура зазвичай не викликають проблем.

За які операції з брухтом українці можуть отримати штраф

На сайті Великосеверинівської сільської ради розповіли, що для заготівлі, обробки чи переробки металу підприємство має мати ліцензію. Приймати метал від населення можна лише після пред’явлення паспорта або іншого документа та оформлення акту приймання із зазначенням даних особи й опису металу.

На практиці ці вимоги часто ігнорують. У багатьох населених пунктах діють нелегальні пункти прийому або "скупники" на власних авто. Це призводить до обважування клієнтів, шахрайства та навіть крадіжок. За порушення передбачені штрафи та кримінальна відповідальність:

робота без ліцензії — кримінальна відповідальність;

прийом промислового брухту від фізосіб без документів — штраф від 8 500 до 17 000 грн, повторно — до 51 000 грн;

організація нелегальних пунктів — штраф до 34 000 грн, виправні роботи або обмеження волі до 1 року, повторно — до 68 000 грн або тюрма до 3 років.

Якщо метал отриманий незаконно (крадіжки, пошкодження майна чи комунікацій), винні нестимуть кримінальну відповідальність. Приймальники, які беруть очевидно викрадені речі, також можуть бути притягнуті як співучасники.

Українцям нагадують, що розкрадання або псування майна енергетичних, комунальних і транспортних об’єктів — серйозний злочин із суворими покараннями.

Раніше ми писали, що мідь — один із найцінніших металів, продаж брухту якого дає українцям непоганий додатковий заробіток. Її високо цінують за властивості та здатність до перероблення. Попит на цей кольоровий метал у пунктах прийому залишається стабільним протягом року.

Також ми розповідали, що світові ціни на золото продовжують стрімко зростати. Станом на 17 жовтня, унція коштувала 4 339 доларів. В Україні дорогоцінний метал теж став дорожчим, що відкриває українцям можливість заробити більше на його продажу.