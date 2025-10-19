Деньги из лома — какие металлические изделия не принимают и за что могут оштрафовать украинцев

Ржавый автомобиль в поле. Фото: Pixabay

Украинцы могут продавать лом и получать за это деньги. Но не все металлические вещи можно законно сдать. Некоторые категории вообще не принимают, поэтому накапливать их нет смысла.

О том, какие металлические изделия не принимают на лом и почему могут оштрафовать украинцев в октябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие металлические изделия не удастся сдать на лом

В Законе Украины "О металлоломе" отмечается, что под ломом понимают изделия или их части, утратившие свое назначение, но содержащие черные или цветные металлы.

При этом некоторые компании могут отказать в приеме металлических изделий из-за состояния, качества или внешнего вида. Однако есть четкий перечень конструкций, сдача которых запрещена. Их не принимают из-за риска для жизни и здоровья или из-за возможных проблем с собственностью. Речь о таких изделиях:

токсичные изделия;

железнодорожные рельсы;

герметичные цистерны;

исторические и культурные ценности;

вещи, которые принадлежат другим людям;

взрывчатые предметы и боеприпасы;

радиаторы с неизвестным содержанием жидкости;

люки и другие объекты коммунальной собственности;

конструкции с повышенным радиационным уровнем;

надгробия, памятники и таблички с кладбищ.

Чтобы сдать на лом автомобиль, нужно подтвердить право собственности на него документально. А вот старая бытовая техника, мебель, посуда или фурнитура обычно не вызывают проблем.

За какие операции с ломом украинцы могут получить штраф

На сайте Великосевериновского сельского совета рассказали, что для заготовки, обработки или переработки металла предприятие должно иметь лицензию. Принимать металл от населения можно только после предъявления паспорта или другого документа и оформления акта приема с указанием данных лица и описания металла.

На практике эти требования часто игнорируют. Во многих населенных пунктах действуют нелегальные пункты приема или "скупщики" на собственных авто. Это приводит к обвешиванию клиентов, мошенничеству и даже кражам. За нарушения предусмотрены штрафы и уголовная ответственность:

работа без лицензии — уголовная ответственность;

прием промышленного лома от физлиц без документов — штраф от 8 500 до 17 000 грн, повторно — до 51 000 грн;

организация нелегальных пунктов — штраф до 34 000 грн, исправительные работы или ограничение свободы до 1 года, повторно — до 68 000 грн или тюрьма до 3 лет.

Если металл получен незаконно (кражи, повреждение имущества или коммуникаций), виновные будут нести уголовную ответственность. Приемщики, которые берут очевидно похищенные вещи, также могут быть привлечены как соучастники.

Украинцам напоминают, что хищение или порча имущества энергетических, коммунальных и транспортных объектов — серьезное преступление с суровыми наказаниями.

Ранее мы писали, что медь — один из самых ценных металлов, продажа лома которого дает украинцам неплохой дополнительный заработок. Ее высоко ценят за свойства и способность к переработке. Спрос на этот цветной металл в пунктах приема остается стабильным в течение года.

Также мы рассказывали, что мировые цены на золото продолжают стремительно расти. По состоянию на 17 октября, унция стоила 4 339 долларов. В Украине драгоценный металл тоже стал дороже, что открывает украинцам возможность заработать больше на его продаже.